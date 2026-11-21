Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Dışkapı köyü yakınlarındaki Kemis Gölü, son günlerde etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başladı. Yaklaşık 15 yıldır kuraklığın etkisindeki gölde, taşan Acısu Irmağı'nın sularının ulaşmasıyla su seviyesi yükseldi.

Irmaktan gelen balıklar da göle karıştı. Doğal yaşamın yeniden canlandığı göl, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı.

“BU SENE KURUMADI”

Dışkapı köyü sakinlerinden Nuri Anlı, gölün yaklaşık 15 yıldır her yıl kışın dahi kuruduğunu söyledi. Bu yıl yağmurların bol olması sayesinde gölün eski seviyesine ulaştığını belirten Anlı, şunları kaydetti:

“Bu sene kurumadı, seneye de inşallah kurumaz gibi gözüküyor. Son yağışlarla beraber tekrar canlandı ve eski haline geldi. Kuşlarımız, balıklarımız, her şey var. Yağışlar devam ediyor, aynı şekilde bu sene de kurumaz.”