İkizdere ilçesindeki Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında kullandığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda bulunan tek katlı caminin minaresi, geçmişte birkaç kez çığ nedeniyle yıkıldı. Çelik varillerin birleştirilmesiyle inşa edilen 7 metre uzunluğundaki minareyi korumak isteyen köylüler, elle çalıştırılabilen makaralı bir düzenek kurdu.

Çelik telle sisteme bağlanan minare, her yıl kış mevsimi öncesinde kontrollü şekilde yere indiriliyor. Yayladan ayrılmaya hazırlanan köylüler, kar ve çığ riskine karşı minareyi bu yöntemle koruma altına alıyor. Bahar aylarında ise minare yeniden kaldırılarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

'BURASI MEŞHUR OLDU'

Minarenin daha önce çığ altında kaldığını belirten yayla sakinlerinden Muhammet Kan, geliştirdikleri yöntemi anlattı. Kan, "Daha önce çığ altında kaldığı için bugün geldik, arkadaşlarla toplandık, bunu indirdik. Şimdi bağlayacağız. Çığdan korumak istiyoruz minaremizi.

Burada yaşayan insanlar bu fikri ortaya attılar. Geliyorlar, minarelerini indiriyorlar, kaldırıyorlar, kullanıma hazır halde tutuyorlar. Minareyi de böyle yatırdığımız zaman artık çığ tehlikesinden de kurtarmış olduk. Yaylada yaşayan rahmetli büyüklerimizin üstün zekası. Duymadık, burası da meşhur oldu" dedi.

'YARDIMCI OLDUK'

Yaylaya misafir olarak gelen Muharrem Yelkenci de minarenin yere indirilmesine tanıklık ettiğini belirterek, "Burada arkadaşa misafirliğe geldik ve bu vesileye tanık olduk, cami minaremizi indirme vesilesine. İşte her sene burada çığ tehlikesi olduğundan dolayı cami minaresi indiriliyor. Yaz başı tekrardan kaldırıyorlar. Kış geliyor, mevsim yaklaşıyor diye minareyi indirdi arkadaşlar, hep beraber biz de yardımcı olduk" diye konuştu.

'KARADENİZLİLERİN ÜSTÜN ZEKASI'

Sistemin yaklaşık 15 yıldır kullanıldığını söyleyen Beytül Kahraman ise minarenin kışın kar, fırtına ve çığdan etkilenmesini önlemek için bu yönteme başvurduklarını ifade etti.

Kahraman, "Her sene yaptığımız gibi tekrar minareyi indirdik; kışın kardan, fırtınadan, çığdan kurtarmak için. Bu zamanlarda indiriyoruz. Yazın, işte yaz başı, bahar tekrar kaldırıyoruz yukarıya, minare faaliyete geçiyor.

13-15 senedir böyle bir çözüm bulduk, iyi de oldu. Çığ aldığından dolayı minarede sıkıntı oluyordu. Devamlı yap boz. Böyle olduğunda kurtardık. Tabii bizim Karadenizlilerin üstün zekası böyle bir çare buldu, böyle bir çözüm buldu" dedi.