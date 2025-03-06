15 yıllık boşanma avukatı Kate Simonds, aldatma ihtimali en yüksek meslekleri ve aldatıldığınızı gösteren işaretleri paylaştı.

İLK SIRADAKİ MESLEK ŞAŞIRTTI!

Simonds’a göre, eşlerini aldatma olasılığı en yüksek meslek grubu kamu hizmeti çalışanları; özellikle polisler, itfaiyeciler ve askerler yer alıyor. Bunun sebebini ise bu kişilerin uzun süre evden uzak kalmaları ve üniformaların çekici bulunması olarak değerlendiriyor.

"Polis merkezlerinde neler döndüğünü herkes bilir" diyen Simonds, bu mesleklerde büyük egoya sahip olmanın da etkili olduğunu söylüyor.

MUHASEBECİLER ÇEKİNGEN

Öte yandan, çiftçiler, muhasebeciler ve eczacılar en sadık meslek grupları olarak öne çıkıyor. Simonds, çiftçilerin çok çalışmaları ve muhasebecilerin çekingen yapısının sadakate katkı sağladığını belirterek, "Hiç kimsenin bir eczacıdan boşandığını görmedim" dedi.

Aldatılmanın en büyük işaretlerinin iletişimin azalması ve partnerin kendini geliştirmeye başlaması olduğunu söyleyen Simonds, "Aldatan kişi değişmek istiyor ama partneriyle değil" diyerek aldatmanın genellikle bireyin kendi mutsuzluğundan kaynaklandığını vurguluyor.