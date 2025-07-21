Yıllar süren çalkantıların ardından, GAC-FCA ortak girişimi Çin’in Hunan Eyaleti’ndeki Changsha Orta Halk Mahkemesi tarafından resmen iflas etmiş olarak kabul edildi. Mahkeme, şirketin borçlarını yeniden yapılandıramadığı sonucuna vardıktan sonra iflas başvurusunu onayladı.

2010 YILINDA GAC FIAT ADIYLA BAŞLAMIŞTI

Dev ortaklık, Mart 2010’da 'GAC Fiat' adıyla başladı ve o dönemde yaklaşık 17 milyar yuan (yaklaşık 2.3 milyar ABD doları) yatırımla yola çıktı.

Dev girişim, Çin’in en büyük otomotiv pazarı olması nedeniyle büyük umutlar vadediyordu. Fiat Viaggio ve Freemont gibi yerel modellerle piyasaya giren ortaklık, ilk yıllarda olumlu bir ivme yakaladı.

2015'TE REKOR KIRDI

Asıl dönüm noktası ise 2015’te yaşandı. Ortaklık “GAC-FCA” adını aldı ve tüm odağını Jeep markasına çevirdi. Aynı yıl Çin’de üretilen ilk Jeep Cherokee banttan indirildi.

2017’ye gelindiğinde satışlar 205 bin adedi aşarak rekor kırdı. GAC-FCA, kısa süreliğine Çin’in en hızlı büyüyen ortak girişimli otomobil üreticisi unvanını kazandı.

Ancak bu yükseliş uzun sürmedi. Satışlar 2018’de 125 bin adede düştü ve bu düşüş her yıl devam etti. 2021’e gelindiğinde satışlar sadece 20 bin adede kadar geriledi.

GAC ve Stellantis (FCA’nın şu anki çatı şirketi) tarafından yapılan toplam 4 milyar yuanlık (580 milyon ABD doları- yaklaşık 23 milyar lira) nakit takviyeler bile düşüşü durduramadı.

KRİZ 2022'DE BAŞLADI

İşler 2022’de tamamen çözüldü. Stellantis, GAC’ın onayı olmadan ortaklıktaki payını yüzde 50’den yüzde 75’e çıkarmak istediğini açıkladı. GAC bu talebi reddettiğini kamuoyuna duyurdu ve anlaşmazlık kısa sürede ortaklığın dağılmasına yol açtı. Temmuz 2022’de iki taraf, ortak girişimin sona erdiğini resmen duyurdu.

Bu tarihten itibaren Çin’de Jeep üretimi durduruldu. Stellantis, Jeep modellerini yalnızca ithalat yoluyla sunmaya başladı. Temmuz 2025 itibarıyla, bir zamanların umut dolu girişimi olan GAC-FCA mahkemenin verdiği karar doğrultusunda resmen iflas etmiş durumda.