Ünlü manken Demet Şener, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İbrahim Kutluay ile son dönemde sık sık birlikte görüntülenmeleri sonrası gündeme gelen barışma iddiaları hakkında konuşan Şener, ilişkilerindeki son durumu anlattı.

Özellikle oğulları Ömer'in basketbol turnuvasındaki başarısını birlikte kutlamaları ve maçlarda yan yana görüntülenmeleri, ikilinin yeniden barıştığı iddialarını beraberinde getirdi.

''KIRGINLIKLARIMI GERİYE ALDIM''

Katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Şener, eski eşiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İbrahim Kutluay'la barıştınız mı?" sorusuna yanıt veren Şener, geçmişte yaşanan kırgınlıkları geride bırakmaya çalıştığını söyledi.

Şener, "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

''BARIŞTIK DİYEMEYİZ''

Ancak ünlü isim, "Barıştınız diyebilir miyiz?" sorusuna ise net bir yanıt verdi. Şener, "Hayır, diyemeyiz" diyerek aralarında yeniden bir evlilik ya da ilişki başlangıcı olmadığını belirtti.

BİRLİKTE TATİLE GİDECEKLER

Çocukları için eski eşiyle uyum içinde hareket ettiklerini dile getiren Şener, birlikte bir tatil planlarının olduğunu da açıkladı.

Ünlü manken, "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda" sözleriyle aile olarak çocuklarının mutluluğunu ön planda tuttuklarını ifade etti.