Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Gökhan Çetinsaya ile eşi Tuğçe Çetinsaya'nın 15 yıllık evliliğinde boşanma sürecine girildiği iddia edildi. Aralık 2011'de Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde görkemli bir düğünle evlenen çiftin, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle yollarını ayırma noktasına geldiği öne sürüldü.

İHANET ŞÜPHESİYLE ÖZEL DEDEKTİF İDDİASI

Cankurt'un aktardığı kulis bilgilerine göre, Tuğçe Çetinsaya eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek özel dedektif tuttu.

İddiaya göre Gökhan Çetinsaya'yı 7 gün 24 saat takip eden özel dedektif, Tuğçe Çetinsaya'ya boşanma davasında kullanılabilecek bazı kanıtlar sundu. Ancak söz konusu iddialarla ilgili çift tarafından kamuoyuna yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

BOŞANMAYA KARAR VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Dört yıl önce birlikte bir şirket kuran çiftin evliliğinde yaşanan krizin ardından Tuğçe Çetinsaya'nın boşanmaya kararlı olduğu öne sürüldü. Henüz resmi işlemlerin başlatılmadığı aktarılırken, çiftin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

AİLELER EVLİLİĞİ KURTARMAK İSTİYOR

Haberde yer alan bir diğer iddiaya göre, çiftin aileleri de boşanma ihtimaline karşı devreye girdi. Çocuklarının evliliğinin sona ermesini istemeyen ailelerin, çiftin arasındaki sorunları çözmek ve evliliği kurtarmak için çaba gösterdiği öne sürüldü.