İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi Haydarhane Camii Haziresi'nde 31 Temmuz akşamı kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Hazireye giren şüpheli, tekmelerle ve elindeki taşla tarihi mezar taşlarına zarar verdi. Kırdığı taş parçalarını yakındaki boş alanda toplayan saldırgan, durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemelerde 7 tarihi mezar taşının tahrip edildiğini belirledi.

CAMİDE YAŞANAN TARTIŞMA İDDİASI

Öte yandan, olayla aynı gün yatsı namazının ardından geceyi camide geçirmek isteyen bir kişi ile cami imamı arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre, yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından söz konusu kişinin camiden ayrıldığı, imamın ise ibadethaneyi kilitleyerek bölgeden uzaklaştığı kaydedildi. Güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme sürdürüyor.

15'İNCİ YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN MİRAS

Saldırıya uğrayan Haydarhane Camii, 15'inci Yüzyıl'da Fatih Sultan Mehmed'in alemdarlarından Şeyh Ali Haydari tarafından mescit ve tekke olarak inşa edildi. Zaman içerisinde büyük ölçüde yok olan yapıdan günümüze yalnızca haziresi ve bazı kalıntıları ulaşabildi. Söz konusu yapı ve çevresindeki tarihi hazirede yer alan mezar taşları, 2022 yılında yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden restore edilerek İstanbul'un kültürel mirasına kazandırılmıştı.