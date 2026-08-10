

İngiliz sanatçı Richard Sowa, çöpe atılan plastik şişeleri sıra dışı bir projeyle değerlendirdi. Sowa, 150 binden fazla PET şişeyi kullanarak Meksika Karayipleri'nde yaklaşık 1.000 metrekarelik yüzen bir ada oluşturdu.

“Rishi” olarak da bilinen Sowa'nın Joysxee Adası adını verdiği proje, Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Isla Mujeres çevresinde hayata geçirildi. Plastik şişeler, yeniden kullanılan ağlar ve torbalar içinde bir araya getirilerek adanın yüzen tabanı oluşturuldu.

Bu tabanın üzerine ahşap, kum ve bitki örtüsü ekleyen Sowa, atık malzemelerden yaşanabilir bir alan ortaya çıkardı.

SADECE PLASTİKLERDEN OLUŞAN BİR SAL DEĞİLDİ

Joysxee Adası, basit bir yüzer platformun ötesine geçti. Yapının üzerinde bir ev, yeşil alanlar ve bahçeler bulunurken, projede güneş enerjisinden yararlanılması da amaçlandı. Sowa'nın plastik atıkları farklı malzemelerle birleştirerek oluşturduğu ada, geri dönüşümün sıra dışı bir uygulaması olarak dikkat çekti.

FIRTINALAR ADANIN DAYANIKLILIĞINI SINADI

Sowa'nın yüzen ada fikri 1990'lı yılların sonunda “Spiral Adası” ile başladı. Projenin önceki versiyonlarından biri 2005 yılında Emily Kasırgası nedeniyle zarar gördü. Sanatçı ise projesini farklı biçimlerde geliştirmeyi sürdürdü.

Joysxee Adası zamanla Isla Mujeres çevresinde ilgi gören sıra dışı bir yapıya dönüştü. Proje, bugün plastik atıkların yeniden kullanılabileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri olarak anılıyor.