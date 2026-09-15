Hawaii Adaları’nda onlarca yıl boyunca sığır otlatma alanı olarak kullanıldığı için çölleşen ve istilacı otların istilasına uğrayan Hakalau Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı, yürütülen devasa bir restorasyon projesiyle yeniden doğdu. Çevrecilerin verimsiz topraklarda hızlı adapte olabilen Hawaii’ye özgü "koa" ağaçlarından 150 binden fazla dikmesiyle başlayan süreç, 20 yıl sonra bölgenin kaderini tamamen değiştirdi.

150 BİN AĞAÇ 20 YIL SONRA MUCİZEYİ YAŞATTI

Amacı yalnızca araziyi yeşillendirmek olmayan proje; bozulan toprakları koruma altındaki ormanlara bağlayan doğal bir yaşam koridoruna dönüştürdü. Zamanla büyüyen ağaç örtüsü istilacı bitkileri bastırarak yerli flora için uygun ortam sağladı. 150 binden fazla ağacın dikilmesinin en büyük kazananı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve dünyada sadece bu adada yaşayan endemik kuş türleri oldu.

AMAÇ EKOLOJİK DEVRİMİ ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK

Restorasyonun ardından yürütülen 20 yıllık kapsamlı takip çalışmaları, ʻiwi ve akiapolaʻau gibi nadir kuş türlerinin bölgeyi yeniden yuva edindiğini ve nüfuslarının kayda değer şekilde arttığını kanıtladı. Kuş sıtması ve yaşam alanı kaybıyla mücadele eden ada ekosistemi için hayati önem taşıyan bu başarının ardından koruma ekipleri, gözünü daha yüksek rakımlı alanlara dikti. Yeni hedef; nadir türleri sivrisineklerden uzak, daha serin bölgelere ulaştıracak ekolojik koridorlar açarak bu devrimi bir adım ileriye taşımak.