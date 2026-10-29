Havaların soğumasıyla birlikte sabahları işe giderken araç çalıştıran milyonlarca sürücü için kabus başladı. Dondurucu soğukta tamamen buzla kaplanan ön camı temizlemek için işe yetişme telaşıyla yapılan tek bir anlık hata, araçlarda 150 bin lirayı aşan zincirleme bir servis faturası çıkarıyor. Otomotiv uzmanları ise mutfaktaki sıradan bir alüminyum folyonun, sürücüleri bu devasa masraftan tek kuruş harcamadan koruduğunu açıkladı.

ANLIK HATA ZİNCİRLEME MASRAFA DÖNÜŞÜYOR

Sabah camdaki kalın buz tabakasını eritmek için üzerine ılık veya sıcak su dökmek, sürücülerin yaptığı en büyük hata oluyor. Donmuş yüzey ile sıcak suyun teması sonucu oluşan termal şok, ön camı saniyeler içinde boydan boya çatlatıyor. Ancak asıl maliyet patlaması sadece camın kırılmasıyla sınırlı kalmıyor.

FATURA KATLANARAK ARTIYOR

Yeni nesil araçların ön camında şerit takip sistemi, tabela okuma sensörleri, yağmur algılayıcılar ve acil frenleme kameraları yer alıyor. Çatlayan bir camın yenilenmesi, bu hassas optik donanımların yetkili servislerde sıfırdan kalibre edilmesini zorunlu kılıyor. Kalibrasyon tutmadığında veya montaj sırasında modüller zarar gördüğünde optik sistemlerin değişimi faturayı katlıyor.

FİYAT 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Üstelik donarak cama yapışan silecekleri zorlamak silecek motorunun aşırı akım çekmesine ve bu akımın Gövde Kontrol Ünitesi'nin elektronik kartlarını yakıyor. Orijinal sensörlü ön cam, kamera kalibrasyonu, silecek motoru ve gövde beyni yenilemesi toplandığında fatura 150 bin liraya kadar dayanıyor.

ARABAYA ALÜMİNYUM FOLYO KOYUN ÇAĞRISI

Sürücüleri ağır masraftan kurtaracak basit yöntem bu kez mutfaktan çıktı. Uzmanlar, akşam park edilen aracın ön camına boydan boya alüminyum folyo serip sileceklerin altına yatırmanın ve uçlarını kapı aralarına sıkıştırmanın cam ile dondurucu havanın temasını kestiğini açıkladı.

Folyo yüzeyi buz kristallerinin cama yapışmasını engellerken, silecek lastiklerinin donmasını önleyerek sabah kontak açıldığında motorun ve elektrik beyninin aşırı yükten yanmasını engelliyor. Arabaya alüminyum folyo koyun çağrısı yapan uzmanlar, sabah folyonun tek hamlede kaldırılmasıyla birlikte temiz bir cam kaldığının ve sert kazıyıcıların bıraktığı derin çiziklere gerek kalmadığının altını çizdi.