Son dönemde iş dünyasında ezberler bozuluyor. Üniversite mezunları masa başı iş bulmakta zorlanırken, üretim ve imalat sektöründe adeta bir "kalifiye eleman" krizi yaşanıyor. Otomotivden savunma sanayiine kadar yüzlerce fabrika, çalıştıracak CNC Operatörü bulabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Lise mezunlarının kısa süreli eğitimlerle adım atabildiği bu meslek, sunduğu yüksek kazanç imkânıyla geleceğin en gözde alanları arasında gösteriliyor.

CNC OPERATÖRLÜĞÜ NEDİR VEYA NE İŞ YAPAR?

CNC Operatörlüğü, en basit anlatımıyla bilgisayar destekli makineleri kullanarak metal, plastik veya ahşap parçaları şekillendirme işidir. Günümüzde arabaların motor parçalarından uçak kanatlarına, tıbbi protezlerden cep telefonu kasalarına kadar günlük hayatta kullandığımız pek çok ürün bu makinelerde üretiliyor. Operatör ise üretilecek parçanın çizimine bakar, ham maddeyi makineye bağlar ve bilgisayar komutlarıyla tezgahı çalıştırarak milimetrik hassasiyetle parçanın üretilmesini sağlar.

KURS VEYA SERTİFİKA YETERLİ

Bu mesleğe girmek için 4 yıllık üniversite diplomasına gerek duyulmuyor. Lise mezunları; İŞKUR, Halk Eğitim Merkezleri veya özel mesleki kurslar üzerinden alacakları 3 ila 6 aylık sertifika programlarıyla sektöre hızlıca adım atabiliyor. Şirketler işe alım yaparken diplomanın nereden olduğuna değil, kişinin el yatkınlığına, ölçüm aletlerini kullanabilmesine ve öğrenme isteğine bakıyor. Hatta pek çok fabrika, "yetiştirilmek üzere" tecrübesiz elemanları bile bünyesine katmaya hazır.

Sektörde kazanç potansiyeli tamamen tecrübe ve yeteneğe göre şekilleniyor. Güncel piyasa verilerine göre CNC Operatörlerinin kazanç durumu şu şekilde:

Mesleğe Yeni Başlayanlar (0 - 1 Yıl): İşe ilk adım atanlar veya yetiştirilmek üzere alınanlar aylık ortalama 45.000 TL ile 55.00 TL arasında bir maaşla başlıyor.

Deneyimli Operatörler (2 - 5 Yıl): Birkaç yıllık tecrübeye sahip, makine ayarlamalarını kendisi yapabilen çalışanların maaşı 70.000 TL ile 85.000 TL seviyelerine yükseliyor.

Kıdemli Ustalar ve CAD/CAM Programcıları: Sadece makineyi çalıştırmakla kalmayıp, bilgisayarda çizim yapıp makineye özel kod yazabilen (CAM bilen) tecrübeli uzmanların maaşları 90.000 TL'den başlayıp fabrikasına ve çalıştığı sektöre göre 120.000 TL ila 150.000 TL bandına kadar çıkabiliyor.