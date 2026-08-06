Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan genç çiftçi Sergen Doğan, bu yıl patates üretiminde elde ettiği yüksek verim ve kazancı vatandaşlarla paylaşmak amacıyla 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı.

150 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ PATATESLERİ ÜCRETSİZ DAĞITTI

Ürünlerini geçen yıl maliyetinin altında satmak zorunda kaldığı için patateslerini ücretsiz dağıtan Doğan, bu yıl ise bereketli hasadın ardından şükür amacıyla aynı kararı aldı. Yaklaşık 150 bin lira değerindeki 6 ton patates, 10’ar kiloluk çuvallar halinde traktörle vatandaşlara ulaştırıldı.

Toplam 600 kişiye patates dağıttıklarını belirten Doğan, etkinliğe beklediklerinden çok daha fazla ilgi olduğunu söyledi.

"10'AR KİLOLUK ÇUVALLARLA 600 KİŞİYE DAĞITTIK"

Doğan, “Geçen yıl beklenenin altında satışlarımız vardı. Maliyetimizin altında kalmıştı patates fiyatları ve patatesimizi dağıttık. Bu yıl ise Allah’a şükür verimlerimiz de fiyatlarımız da çok güzel oldu. Allah bize verdi, biz de bunu vatandaşımızla paylaşalım istedik. Vatandaşımız da bu bereketten nasibini alsın dedik. Yaklaşık 6 ton patatesi 10’ar kiloluk çuvallarla 600 kişiye dağıttık” dedi.

Dağıtıma yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını ifade eden Doğan, “Patatesini alanlar oldu, alamayanlar oldu. Alamayanlar haklarını helal etsin, alanlar da dualarını eksik etmesin. Allah imkan verdiği sürece her yıl patates dağıtıp insanların sevincine ortak olmayı istiyoruz” diye konuştu.