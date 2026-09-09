Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davasının görülmesine Silivri’de devam edildi. Davanın dün görülen 77’nci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen mali müşavir Cem Çelik’in duruşmadaki beyanları tartışma yarattı. Dosyaya ilk olarak ‘İğde’ kod adıyla gizli tanık olarak giren, daha sonra sanık olan Çelik, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanıyor. Çelik’in davada tanık olarak eklendiğini belirterek, Cebeci Maden Sahası hakkında iddialarda bulundu.

SORULARA SİNİRLENDİ

Murat Gülibrahimoğlu’nun avukatı Abdullah Kaya’nın soruları cevaplayan Kaya, Çelik’in önceki itirafçı ifadelerinden alıntılar yaparak beyanları arasındaki farklılıklara ilişkin sorular yöneltti. Çelik ise bu sorular karşısında sinirlenerek, “150 tane ifadem var. Çıkmak için her şeyi söyledim” dedi. Cem Çelik’e soru soran isimlerden biri de tutuklu Fatih Keleş oldu.

‘BANA BAŞKASI SÖYLEDİ’

Keleş, bir villanın kendisine ait olduğuna ilişkin Çelik’in beyanını sordu. Çelik, söz konusu bilginin Murat Gülibrahimoğlu tarafından kendisine aktarıldığını, ancak şirket içi yazışmalarda ve ödemelerde de “Fatih Bey’in evi” şeklinde kayıtlar bulunduğunu ileri sürdü. Keleş, “Var mı öyle bir kayıt?” diye sorarken Çelik, “Valla var” yanıtını verdi.

Cem Çelik

Cem Çelik: 14 aydır ayağımda kelepçe var

Sanık Cem Çelik, tutukluluk durumuna ilişkin, “14 aydır adli kontrol altında ve ayağımda kelepçe bulunuyor” diye şikayetçi oldu.

Murat Kapki: 18 aydır hapisteyim

Tutuklu iş insanı Murat Kapki, Çelik’in sözleri üzerine, “Ben halen hapis yatıyorum. 18 aydır cezaevindeyim” karşılığını verdi.