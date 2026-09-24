Discover Wildlife dergisinde yer alan habere göre, ABD’nin Florida eyaletinde yürütülen uzun soluklu bir araştırma, istilacı tür olarak bölgede bulunan Birmanya pitonlarının sanılanın aksine düzenli şekilde ağaçlara tırmandığını ortaya koydu.

Güney Florida’da Kasım 2017 ile Aralık 2024 tarihleri arasında yürütülen çalışmada bilim insanları, cerrahi yöntemlerle VHF radyo telemetri vericileri takılan 350’den fazla Birmanya pitonunu haftalık takibe aldı. 188 yetişkin ve 168 genç pitonun incelendiği araştırmada yılanların konumları, bulundukları ağaç türleri ve sergiledikleri davranışlar kayıt altına alındı.

ALTI DAVRANIŞ BİÇİNE SAHİPLER

Araştırma sonucunda pitonların ağaçları güneşlenmek, dinlenmek, dallar arasında geçiş yapmak, bir araya toplanmak ve yumurtlamak amacıyla kullandığı belirlendi. Bilim insanları çalışma kapsamında yılanların sergilediği davranışları altı başlıkta sınıflandırdı:

Toplu halde bulunma: İki veya daha fazla yılanın bir metreye kadar yakın mesafede yer alması

Dinlenme

Güneşlenme / İsnma

Dallar arasında hareket etme

Yumurtlama

Beslenme ve yıkanma

YAŞ VE BOYUTA GÖRE AĞAÇ TERCİHİ YAPIYORLAR

Çalışma, yılanların yaşına ve ağırlığına bağlı olarak farklı ağaç türlerini seçtiğini gösterdi. Yetişkin pitonların kıyı ovalarındaki servi ve söğüt ağaçlarını tercih ettiği görülürken; genç pitonların servi ağaçlarının yanı sıra sıklıkla palmiye ağaçlarına (Sabal palmetto) tırmandığı saptandı. Yılanların boyutu ve ağırlığı arttıkça, Brezilya biber ağaçları ile meşeler gibi daha masif gövdeli yapıları kullandıkları kaydedildi.

Verilere göre yetişkin yılanlar gözlemlerin %14,4’ünde, genç yılanlar ise %17,3’ünde ağaç üzerinde tespit edildi. Bu oranların, hava sıcaklıklarının düştüğü kurak mevsimlerde artış gösterdiği ve durumun mevsimsel bir yaşam alanı değişimine işaret ettiği aktarıldı.

ÇALIŞMALARA KATKI SUNACAK

Anavatanı Güneydoğu Asya olan, 5 metreyi aşan boyları ve 150 kiloya ulaşan ağırlıklarıyla dünyanın en büyük yılan türleri arasında gösterilen Birmanya pitonları, Florida’da ilk olarak 1930’lu yıllarda kaydedildi. Üreyen popülasyonu 2000 yılında resmi olarak tanınan ve dişilerinin iki yılda bir 30 ila 60 yumurta bırakabildiği türle mücadelede, ağaç kullanım alışkanlıklarının anlaşılmasının kontrol çalışmalarına katkı sunacağı ifade edildi.

SİVRİSİNEKLER ÜZERİNDEN PİTON TAKİBİ GÜNDEMDE

Öte yandan biyologlar, Florida’daki Everglades bataklıklarında gizlenen pitonları tespit etmek amacıyla sivrisineklerin kullanıldığı yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Pitonların bulunduğu alanlardan toplanan sivrisineklerin sindirim sistemlerini inceleyen araştırmacılar, üç farklı sivrisinek türünün midesinde piton DNA’sına rastladı. Araştırmacılar, sivrisineklerdeki kan örneklerinden yola çıkarak bölgedeki saklı piton popülasyonunun haritalandırılabileceğini öngörüyor.