Mısır tarihinin en büyük yabancı yatırımı olarak tanımlanan bu proje, Akdeniz kıyısında 170 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak ve lüks turizm, konut ve iş merkezi haline dönüşecek.

Ras El-Hekma projesi, İskenderiye’nin batısında bulunan önemli bir kıyı bölgesini dönüştürmeyi hedefliyor. Abu Dabi'nin egemen varlık fonu ADQ ile ortaklık kuran Mısır hükümeti, burayı bir "gelecek nesil şehir" olarak inşa etmeyi planlıyor.

SERBEST EKONOMİK BÖLGE BULUNACAK

Proje kapsamında lüks oteller, konut alanları, marina, uluslararası havalimanı, ticaret merkezleri ve küresel yatırımı çekmeyi amaçlayan serbest ekonomik bölge yer alacak. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından her yıl sekiz milyon turisti çekmesini bekliyor.

Mısır, anlaşma kapsamında projenin yüzde 35 hissesine sahip olacak ve BAE'den ilk aşamada 35 milyar dolar yatırım alacak. Proje ilerledikçe uzun vadeli gelir paylaşımı modeli de devreye girecek.

TOPLAM YATIRIM 150 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, bu anlaşmayı "gelecekteki yatırım ortaklıkları için bir model" olarak tanımlarken, toplam yatırımın 150 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

Bu anlaşma, ekonomik kriz, artan borç ve döviz sıkıntısı yaşayan Mısır için kritik bir dönemde geldi. BAE’den gelen 30 milyar doların 14 milyar doları, anlaşmanın imzalanmasının ardından iki ay içinde Mısır’ın finansal istikrarını sağlamak için kullanıldı.

Mısır hükümeti ayrıca, bu fonların bir kısmını Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşma yapabilmek için kullandı. IMF'nin talep ettiği ekonomik reformlar kapsamında, Mısır doları yüzde 40 oranında devalüe edildi.

Goldman Sachs analisti Farouk Soussa, "Planlandığı gibi finansman sağlanırsa, bu ve genişletilmiş bir IMF programı, Mısır'ın önümüzdeki dört yıl içindeki finansman açığını kapatmasına yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İNŞAAT BU SENE BAŞLIYOR

Tüm eleştirilere rağmen, inşaatın gelecek aylarda başlaması bekleniyor. Geliştirme süreci, BAE merkezli ADQ tarafından yürütülecek.

Yetkililer, projenin yeni iş imkanları yaratacağını ve yatırımları çekeceğini savunsa da, uzun vadeli ekonomik etkileri konusunda belirsizlikler sürüyor.

Mısır hükümeti, devletin projeden finansal olarak faydalanacağını belirtiyor. Ancak uzmanlar, kar elde etmenin garanti olmadığını ve ülkenin 2024 itibarıyla 165 milyar dolar dış borç yüküyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıyor.