1948'den itibaren kullanılan alanda yıllar içinde yaklaşık 150 milyon ton atık birikti. Çöp yığınlarının bazı noktalarda onlarca metre yüksekliğe ulaştığı dev alan, yarım yüzyılı aşkın süre New York'un çöplerine ev sahipliği yaptı.

ÇÖPLERİ TOPRAĞIN ALTINA KAPATTILAR

Dönüşüm kapsamında dev atık yığınları başka bir yere taşınmadı. Çöplerin üzeri çevreyle temasını kesecek çok katmanlı bir sistemle kapatıldı. Gaz toplama sistemleri ve drenaj kanalları oluşturulurken geçirimsiz tabakaların üzeri toprakla örtüldü.

Ardından eski çöp tepelerinde otlaklar ve doğal yaşam alanları oluşturulmaya başlandı. Bir zamanlar çöp kamyonlarının girip çıktığı bölgede bugün bitki örtüsü yeniden yayılırken kuşlar ve farklı hayvan türleri de görülüyor.

Fresh Kills'in tarihinde 11 Eylül saldırılarının da önemli bir yeri bulunuyor. Çöp sahası kapatıldıktan birkaç ay sonra, Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan enkaz ve kalıntıların incelenip tasnif edilmesi amacıyla alan geçici olarak yeniden açıldı. Yaklaşık 10 ay süren çalışmalarda bölgeye getirilen 1,2 milyon ton malzeme ayrıntılı şekilde tarandı.

İncelemelerin ardından geriye kalan malzemeler, alanın Batı Tepesi (West Mound) olarak bilinen bölümündeki yaklaşık 48 dönümlük özel bir alana yerleştirilerek temiz toprakla örtüldü. Bu bölüm, 11 Eylül'de hayatını kaybedenlerin anısıyla bağlantısı nedeniyle park projesinin en hassas alanlarından biri olarak korunuyor.

CENTRAL PARK'IN YAKLAŞIK ÜÇ KATI OLACAK

Proje tamamlandığında Freshkills Park yaklaşık 2.200 dönümlük bir alanı kaplayacak. Bu büyüklük, New York'un en ünlü yeşil alanlarından Central Park'ın yaklaşık üç katına karşılık geliyor.

Dev alanın dönüşümü aşamalar halinde gerçekleştiriliyor. Bazı bölümler şimdiden kullanıma açılırken diğer kısımlarda çevresel düzenleme ve izleme çalışmaları devam ediyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, doğal yaşam bölgeleri ve farklı rekreasyon alanlarının yer alacağı parkın tamamının 2036'da halka açılması hedefleniyor.

Dönüşüm tamamlandığında, yarım yüzyıldan uzun süre New York'un çöplerinin biriktiği alan kentin en büyük yeşil alanlarından biri olacak. Yaklaşık 150 milyon ton atığın üzerinde oluşturulan dev park, eski bir çöp sahasını bütünüyle yeni bir yaşam alanına dönüştüren dünyanın en dikkat çekici projelerinden biri olacak.