Cumhurbaşkanı Luis Abinader tarafından duyurulan keşfin, ülkenin güneybatısındaki Pedernales bölgesinde bulunduğu bildirildi. Yetkililer, rezerv miktarının kesinleştirilmesi için çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını, resmi sertifikasyon sürecinin ise gelecek yılın başında sonuçlanmasını hedefliyor. Büyük ölçekli üretim ve rafinasyon faaliyetleri için bu aşamanın kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.

STRATEJİK MADENLER BULUNDU

Nadir toprak elementleri; elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar, yarı iletkenler, havacılık ve savunma sanayisinde kullanılıyor. Küresel talebin hızla arttığı bu alanda yeni rezervlerin bulunması, birçok ülke tarafından stratejik gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Dominik Cumhuriyeti'nde açıklanan rezervin ekonomik olarak ne kadarının üretilebilir olduğunun yapılacak ayrıntılı analizlerle netleşeceğini belirtiyor. Buna rağmen keşfin, Karayip ülkesini gelecekte kritik mineraller piyasasında önemli oyunculardan biri haline getirebileceği değerlendiriliyor.

ÜRETİM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Dominik Cumhuriyeti yönetimi, rezervin ekonomik değerini belirlemek ve üretim sürecini planlamak amacıyla araştırmaları hızlandırdı. Daha önce ülkenin doğal kaynaklarını değerlendirmek için devlet destekli madencilik şirketi kurulmuştu. Yetkililer, yeni keşfin ülke ekonomisine uzun vadede önemli katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Kritik minerallere yönelik küresel rekabetin hız kazandığı dönemde açıklanan bu keşif, Dominik Cumhuriyeti'ni uluslararası madencilik ve teknoloji sektörlerinin radarına taşımış durumda. Ülkenin önümüzdeki yıllarda rezervlerin geliştirilmesi ve işlenmesi konusunda yeni yatırımlara ev sahipliği yapması bekleniyor.