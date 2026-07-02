Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir vatandaş, çevresi milyonluk gökdelenler, rezidanslar ve markalı işletmelerle çevrili yaklaşık 5 dönümlük arsasını satmak yerine buğday üretimine devam etti. İmarlı değeri yaklaşık 150 milyon lirayı bulan arazisini elden çıkarmayan üretici, hasattan 39 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kentin en değerli bölgelerinden biri haline gelen 23 Nisan Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 5 dönümlük tarlada üretimini sürdüren vatandaş, yüksek arsa değerine rağmen tarımdan vazgeçmedi. Bölgede imarlı arazilerin dönüm fiyatının 25 ila 30 milyon lira arasında değiştiği belirtilirken, üretici satış yerine ekim yapmayı tercih etti.

HEDEF 3 TON BUĞDAYDAN 39 BİN LİRA GELİR

Yaklaşık 5 dönümlük alanda yetiştirilen buğdaydan 3 ton ürün alınması bekleniyor. Hasat edilecek buğdayın kilogramının 13 liradan satılması planlanırken, üreticinin toplamda yaklaşık 39 bin lira gelir elde etmesi hedefleniyor.

GÖKDELENLERİN ARASINDA ÜRETİME DEVAM EDİYOR

Modern yapılaşmanın ortasında kalan buğday tarlası, çevresindeki yoğun yapılaşmaya rağmen üretimin sürdüğü ender alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Yüksek piyasa değerine sahip arsasını satmayan vatandaş, tarımsal faaliyetini sürdürerek gökdelenlerin arasında üretim yapmaya devam ediyor.