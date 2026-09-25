Türk Hava Yolları (THY), ABD’li uçak üreticisi Boeing’e 150 uçaklık yeni bir sipariş verdi.

Açıklamada, “100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737 MAX tipi uçağının satın alınmasına karar verilmiştir” denildi. Teslimatların 2033-2037 yılları arasında tamamlanacağı belirtildi.

Trump böyle duyurdu.

BANGLADEŞ’E 11 TANE

ABD Başkanı Donald Trump sipariş üzerine “Amerikan sanayisi için büyük gün” dedi. Bangladeş’in de 11 uçak siparişi verdiğini belirten Trump, şunları söyledi:

“Türkiye ve Bangladeş bugün, 50 adetlik opsiyon hakkı da dahil olmak üzere toplam 111 adet Boeing uçağı satın alacaklarını duyurdu. Bu, on milyarlarca dolarlık satış ve devasa bir ABD ihracatı anlamına gelirken, on binlerce Amerikalı için istihdamı da destekliyor. Amerika’da üretim yapıp, ihracat gerçekleştirdiğinizde ve Amerikalı işçileri desteklediğinizde, şirketinizi daha güçlü kılarsınız. Boeing’i ve onun muazzam iş gücünü tebrik ederim!”

Donald Trump

18 MİLYAR DOLAR!

Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların liste fiyatının 120 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Ancak ne kadar ödeneceği açıklanmadı. Kasadan18 milyar dolar çıkabilir.

ABD’de bulunan Erdoğan, taraflar arasındaki anlaşmaya şahitlik etti.

Özel’e ‘uyduruyor’ demişti

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Eylül 2025’te Erdoğan’ın, Trump’un oğlu Donald Trump Jr. ile görüştüğünü söylemiş ve “Erdoğan, Trump’la randevu ayarlarsanız, ABD’den 300 uçak alırım demiş” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan bu iddiaya “Sağır duymaz uydurur, bu adam durmadan uydurup duruyor” demişti.