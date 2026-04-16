Altın kartal geçmişte İngiltere genelinde yaygın olarak görülüyordu. Ancak özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru artan avlanma ve insan kaynaklı baskılar nedeniyle tür bölgede yok oldu. Bu nedenle yaklaşık 150 yıldır ülkede doğal olarak üreyen bir altın kartal popülasyonu bulunmuyor.

YENİDEN DOĞAYA SALINABİLİRLER

Yapılan bilimsel araştırmalar, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde altın kartalların yeniden yaşayabileceği uygun alanların bulunduğunu gösteriyor. Bu kapsamda 8 farklı bölge, potansiyel yaşam alanı olarak belirlendi.

Planlara göre genç kartalların doğaya bırakılmasıyla süreç başlayabilir. Uzmanlar, ilk salımların 2027 yılına kadar gerçekleşebileceğini ifade ediyor.

EKOSİSTEM İÇİN KRİTİK

Altın kartallar sadece görkemli bir tür değil, aynı zamanda ekosistemin dengesi açısından da büyük önem taşıyor. Besin zincirinin en üstünde yer alan bu kuşlar, diğer hayvan popülasyonlarını kontrol altında tutarak doğal dengenin korunmasına katkı sağlıyor.

İLK ADIMLAR ATILDI

Projeye destek vermek amacıyla hükümet tarafından yaklaşık 1 milyon sterlinlik kaynak ayrıldığı açıklandı. Bu bütçe, türün yeniden doğaya kazandırılması için yapılacak araştırma ve uygulama çalışmalarında kullanılacak.

Uzmanlar, sürecin kısa vadede sonuç vermesinin zor olduğunu, ancak doğru adımlar atılması halinde altın kartalların yeniden İngiltere semalarında kalıcı hale gelebileceğini belirtiyor.