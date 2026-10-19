Kuzey İrlanda sahilinde 150 yıldır İrlanda Denizi’nin acımasız fırtınalarına direnerek neredeyse tamamen yatay bir biçimde büyüyen efsanevi karaağaç, Birleşik Krallık’ta 2026’nın "Yılın Ağacı" unvanını kazandı. Yıkım ve hastalıklardan tek başına sağ çıkan mucizevi ağacın öyküsü görenleri büyülemeye devam ediyor.

FIRTINALAR YIKAMADI, YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Newcastle sahil şeridini dondurucu kıyı rüzgarlarından korumak amacıyla dikilen fidanlardan biri olan bu özel karaağaç, aradan geçen 150 yılı aşkın sürede denizden gelen şiddetli fırtınalara maruz kaldı. Kırılıp pes etmek yerine fırtınanın yönüne uyum sağlayarak rüzgarla birlikte eğilen ağaç, zamanla yerçekimine meydan okuyan tamamen yatay bir form kazandı. Bölge halkının "Bükük Ağaç" (Bendy Tree) olarak adlandırdığı bu gövde, Woodland Trust tarafından bu yıl "tüm imkansızlıklara rağmen hayatta kalanlar" temasıyla düzenlenen yarışmada açık ara birinci seçildi.

30 MİLYON AĞAÇ ÖLDÜ, O TEK BAŞINA AYAKTA KALDI

Ağacın hikayesini sıradışı kılan tek unsur sıra dışı görünümü değil. Bin dokuz yüz seksenlerde sahil kordonunun yeniden düzenlenmesi sırasında yanındaki tüm ağaçlar kesilse de o bir şekilde ayakta kalmayı başaran tek simge oldu. Bununla da kalmayıp Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 30 milyon karaağacı yok eden ölümcül "Hollanda Karaağaç Hastalığı" salgınını da mucizevi bir biçimde hasarsız atlattı. Günümüzde gövdesini altındaki bankın üzerine adeta bir çatı gibi uzatan bu dayanıklı ağaç, Newcastle sahiline gelenlere gölge ve huzur sunmayı sürdürüyor.

DEV RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Bükük Ağaç’ın bu tarihi zaferi kolay elde edilmedi; zira yarışmadaki rakipleri de en az onun kadar fantastik öykülere sahipti. Adaylar arasında Surrey’de yer alan ve 1820 yılında köylüler tarafından içi oyularak adeta bir "toplantı odasına" dönüştürülen 4000 yıllık porsuk ağacı ile Devon’da 20 metre yükseklikteki bir kilise kulesinin tepesinde filizlenen Culmstock porsuğu bulunuyordu. Ancak hiçbiri Bükük Ağaç'ın 150 yıllık direniş öyküsünü geride bırakamadı ve Kuzey İrlanda ilk kez bu unvanı müzesine götürmüş oldu.