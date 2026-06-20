ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan ve yaklaşık 1,5 asırdır kendi kaderine terk edilen tarihi bir kömür madeni sahası, milyarlarca liralık bir çevre ve ekonomi hamlesiyle adeta küllerinden doğdu.

Geçmişte Colchester Coal Seam madencilik bölgesinin bir parçası olarak işletilen ve yapısal olarak bozulan bu atıl arazi, Nexamp ve TurningPoint Energy firmalarının ortaklığıyla devasa bir güneş enerjisi santraline dönüştürüldü.

Çevredeki verimli tarım arazilerine dokunulmadan, tamamen işlevini yitirmiş topraklar üzerinde kurulan tesis, atıl alanların ekonomiye kazandırılması konusunda dünyaya parmak ısırtan bir geri dönüşüm örneği sergiliyor.

17 BİN ADET GÜNEŞ PANELİ YERLEŞTİRİLDİ

Eski maden ocağının kalbine yerleştirilen ABD üretimi yaklaşık 17 bin adet güneş paneli, toplamda 9,8 megavatlık bir üretim kapasitesiyle aralıksız elektrik üretmeye başladı.

Dağıtık Enerji Kaynakları Yönetim Sistemi (DERMS) adı verilen gelişmiş bir yazılım altyapısıyla anlık olarak takip edilen dev santral, ürettiği temiz enerjiyi yerel elektrik şebekesine son derece güvenli ve entegre bir şekilde aktararak bölgedeki enerji yükünü ciddi oranda hafifletiyor. Bu ileri teknoloji sayesinde santral, bölgeyi adeta kendi kendine yeten yeşil bir enerji merkezine çevirmiş durumda.

BÖLGE HALKI İÇİN TASARRUF KAPISI OLDU

"Topluluk güneş enerjisi" adı verilen bu yenilikçi işleyiş modeli, bölge halkı için de adeta yeni bir gelir ve tasarruf kapısı oldu. Evlerin çatısına panel kurma zorunluluğunu ve maliyetini tamamen ortadan kaldıran sisteme, bölgede yaşayan 650'den fazla abone şimdiden kayıt yaptırdı.

Merkezi santralden üretilen temiz enerji sayesinde iki ayrı hattan beslenen abonelerden ilki yaklaşık 450 hanenin enerji ihtiyacını karşılarken, projenin diğer ayağı ise 200 düşük gelirli ailenin elektrik tüketimini doğrudan destekliyor.

Bu sayede sisteme dahil olan aileler, aylık elektrik faturalarında çok ciddi oranlarda indirim elde ederek doğrudan ekonomik fayda sağlıyor.