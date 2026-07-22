Hindistan’ın Jabalpur kentinde yaşayan Kesharwani ailesi, 1994 yılında gerçekleştirdikleri ev genişletme çalışması sırasında bahçelerinde bulunan yaklaşık 150 yıllık dev incir ağacını kesmeyerek dört katlı beton villayı ağacın etrafına inşa etti. Ağacın gövdesi ve dalları, yapının katlarının yanı sıra pencere, duvar ve çatı bölümlerinden geçiyor.

Evi inşa eden çiftin oğlu Yogesh Kesharwani, AFP’ye yaptığı açıklamada, babasının kararıyla ağacın korunduğunu belirterek, "Doğaseveriz ve babam ağacı korumamız konusunda ısrar etti. Bir ağacı kesmenin kolay, ancak böylesini yetiştirmenin zor olduğunu biliyorduk" ifadelerini kullandı. Kesharwani, ağacın her yıl yaprak açmaya ve meyve vermeye devam ettiğini aktardı.

İBADET İÇİN KOLAYLIK SAĞLIYOR

Hintçede "peepal" olarak adlandırılan ve kutsal kabul edilen bu incir türü, Hindu dini metni Gita'da da yer alıyor. İnanışa göre peepal ağacının üzerinde 350 milyon tanrı ve tanrıçanın barındığı kabul ediliyor. Aile üyeleri, ağacın evi serin tutmasının yanı sıra ev içi dini ibadetler için kolaylık sağladığını ifade etti.

İnşasının ardından ilk olarak mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin inceleme ziyaretlerine konu olan yapı, günümüzde kentin öne çıkan ziyaret noktaları arasında yer alıyor.