Yaklaşık 150 yıllık geçmişi olan terk edilmiş kömür madeni sahası, yenilenebilir enerji üretimi için yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir güneş enerjisi santrali haline getirildi. Nexamp ve TurningPoint Energy firmaları tarafından tamamlanan iki ayrı ortak proje, bölgedeki konutlara ve işletmelere doğrudan temiz elektrik akışı sağlıyor.

Bu büyük dönüşüm hamlesi, daha önce kullanılmış ve yapısal olarak bozulan arazilerin yeniden değerlendirilmesini teşvik eden resmi programlar sayesinde gerçekleştirildi. Proje bu özelliğiyle hem ciddi oranda alan tasarrufu sağlıyor hem de bölgedeki verimli tarım arazilerinin zarar görmesini engelliyor.

PROJE KAPSAMINDA HANGİ TEKNOLOJİLER VE SİSTEMLER KULLANILDI?

Geçmişte Colchester Coal Seam madencilik bölgesinin bir parçası olarak işletilen sahada, günümüzde ABD üretimi yaklaşık 17 bin adet güneş paneli elektrik üretiyor. Toplamda 9,8 megavat üretim kapasitesine sahip olan bu yeni tesis, yerel elektrik şebekesinin enerji yükünü hafifletmektedir.

Tesiste devreye alınan Dağıtık Enerji Kaynakları Yönetim Sistemi (DERMS) sayesinde üretim verileri anlık olarak takip ediliyor. Gelişmiş yazılım altyapısı, yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut elektrik şebekesine çok daha güvenli şekilde entegre edilmesini kolaylaştırdı.

TOPLULUK ENERJİ MODELİ TÜKETİCİLERE NE TÜR AVANTAJLAR SAĞLIYOR?

Maden sahasının dönüşümüyle hayata geçirilen projelere, bölgede yaşayan 650'den fazla abone şimdiden kayıt yaptırdı. Tesislerden biri yaklaşık 450 hanenin enerji ihtiyacını karşılarken, diğeri ise 200 düşük gelirli ailenin elektrik tüketimini doğrudan destekliyor.

"Topluluk güneş enerjisi" adı verilen bu işleyiş modeli, kullanıcıların ev çatılarına panel kurma zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırdı. Aboneler, merkezi santralden üretilen temiz enerji sayesinde aylık elektrik faturalarında önemli oranlarda indirim elde ediyor.