Projeyi yürüten şirketler, eski maden sahalarının geniş boş alanlara sahip olması ve mevcut elektrik iletim altyapısına yakın konumda bulunmasının, güneş enerjisi yatırımları için önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre bu tür dönüşümler, çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlarken daha önce ekonomik değerini kaybetmiş arazilerin yeniden kullanılmasına da imkân veriyor.

KÖMÜR SAHASI YENİ BİR GÖREV ÜSTLENDİ

Kurulan güneş enerjisi tesisi, temiz elektrik üretiminin yanı sıra bölgedeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanmasına da katkı sağlıyor. Yetkililer, kullanılmayan maden sahalarının enerji projelerine dönüştürülmesinin yeni istihdam alanları oluşturabileceğini ve mevcut altyapının değerlendirilmesi sayesinde maliyet avantajı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Araştırmalara göre dünya genelinde kapanan veya terk edilen kömür madenleri, uygun şekilde dönüştürülmeleri halinde yüzlerce gigavatlık yeni güneş enerjisi kapasitesi oluşturma potansiyeline sahip. Uzmanlar, bu alanların gelecekte temiz enerji yatırımlarının merkezlerinden biri haline gelebileceğini belirtiyor.

ESKİ MADENLER YENİDEN DEĞER KAZANIYOR

Illinois'teki proje, kömür madenciliğinin geride bıraktığı alanların farklı amaçlarla yeniden kullanılabileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Benzer dönüşüm projeleri ABD'nin yanı sıra Çin, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerde de giderek yaygınlaşıyor.

Enerji uzmanları, elektrik hatlarına yakın konumları ve geniş boş alanları sayesinde eski maden sahalarının güneş enerjisi yatırımları için önemli fırsatlar sunduğunu vurguluyor. Bir dönem yer altından kömür çıkarılan bölgeler, bugün binlerce panel sayesinde temiz enerji üreterek farklı bir role bürünmeye başlıyor.