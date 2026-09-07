Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 150 yıla yaklaşan geçmişe sahip Beyazıt Devlet Kütüphanesi hakkında ortaya atılan "kapanıyor" iddialarına yanıt verdi. Yapılan resmi açıklamada, tarihi binanın güvenliğinin artırılması ve korunması amacıyla depreme karşı güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Bina, planlanan onarım sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılacak.
FARKLI MERKEZLERDE HİZMET DEVAM EDECEK
Kütüphanenin fiziki kitap ve süreli yayın koleksiyonu, Küçükçekmece’de yapımı devam eden Halkalı Kütüphane Külliyesi içindeki özel alanlarda okuyucuların kullanımına sunulacak. Kütüphaneye ait yaklaşık 25 milyon pozluk dijital arşive erişim ise İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde kurulacak olan yeni dijital altyapı üzerinden sağlanacak.
Geçici sürecin yürütüleceği Halkalı'daki merkezde ayrıca eser restorasyonu, ciltleme ve dijitalleştirme işlemleri de gerçekleştirilecek. Beyazıt’taki mevcut binada yaşanan mekansal kısıtlılıklar nedeniyle yapılamayan ciltleme ve onarım işlemleri bu alanda tamamlanacak. Beyazıt’taki restorasyon süreci sona erdiğinde tüm koleksiyon tekrar tarihi binasına taşınacak. Halkalı'da oluşturulan raf sistemleri ve dijitalleştirme merkezi ise onarım sürecinin ardından İstanbul genelindeki kütüphaneler için bir lojistik ve teknik hizmet merkezi olarak kullanılmaya devam edecek.