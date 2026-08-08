İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik noktalarından İstiklal Caddesi'ndeki Çiçek Pasajı, bu kez mimari görünümüyle gündeme geldi. Yaklaşık 150 yıllık tarihi yapının girişinde açılan dondurmacı ve büfenin kullandığı renkli tabela, afiş ve panoların binanın ön cephesini büyük ölçüde kapatması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

1876 yılında inşa edilen Çiçek Pasajı, geçmişte Beyoğlu'ndaki çiçekçilerin bir araya geldiği önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu. Zaman içerisinde farklı bir kimliğe bürünen tarihi yapı, özellikle 1950'lerin sonlarından itibaren meyhaneleriyle öne çıktı.

Üç katlı taş binanın gösterişli cephesi, süslemeleri ve hareketli mimari düzeniyle 19'uncu yüzyıl seçmeciliğinin dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor. Çiçek Pasajı, geçmişte Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ercüment Ekrem Talu, Eşref Şefik, Edip Cansever, Tarık Buğra ve Sait Faik gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin de uğrak noktaları arasında bulunuyordu.

'Tarihi dokuyla uyumlu reklamlar olmalı'

Tarihi yapının girişindeki reklam uygulamalarına tepki gösteren vatandaşlar, tabelaların binanın mimari görünümünü geri plana ittiğini savundu.

Yusuf Daşdemir, tarihi yapıların korunması gerektiğini belirterek, reklam panolarında kullanılan renklerin binanın mimari estetiğini örttüğünü söyledi. Serdilan Berta ise Çiçek Pasajı'nın dış cephesindeki reklamların İstiklal Caddesi'nin tarihi kimliğiyle uyuşmadığını ifade etti.

Vural Bıyık da yalnızca Çiçek Pasajı'nın değil, İstiklal Caddesi genelindeki reklam uygulamalarının tarihi dokuya uygun hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'Cephenin ana unsurları kapatılmamalı'

Tarihçi İlknur Bektaş, tarihi yapıların korunmasının yalnızca binanın fiziksel olarak ayakta tutulmasından ibaret olmadığını belirtti. Çiçek Pasajı'nın cephe mimarisinin reklam ve ürün görselleriyle kapatılmasının yapının estetik bütünlüğünü bozduğunu ifade eden Bektaş, tabela ve panoların daha sade hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bektaş, tarihi yapının sütunları, kabartmaları, taş işlemeleri ve diğer mimari ayrıntılarının görünür olması gerektiğine dikkat çekerek, asıl amaçlarının bu değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

'Tarihi yapılar reklam yüzeyi değil'

Çiçek Pasajı'nın yalnızca bir bina değil, İstiklal Caddesi'nin ve İstanbul'un ortak hafızasının parçası olduğunu belirten Bektaş, tarihi yapıların ticari reklam alanına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Bektaş, yapının kemerleri, sütunları, kullanılan malzemeler, bezemeleri ve cephe ritminin korunmasının önemine dikkat çekerek, büyük ürün görselleri ve farklı reklam panolarının tarihi cephenin önüne geçmesinin "görüntü kirliliği" oluşturduğunu ifade etti.

Tarihçi Bektaş, reklamların ticari amacına ulaşabildiğini ancak bu durumun kentin tarihi kimliğini geri plana ittiğini belirterek, "Şehir kendinden uzaklaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Şehir hepimize ait'

İstiklal Caddesi'ndeki tarihi yapıların korunmasında ilgili kurumlara da sorumluluk düştüğünü belirten Bektaş, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili koruma kurullarının mevcut uygulamaları yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bektaş, dünyanın önemli tarihi caddelerinde mağazalar değişse bile caddenin mimari kimliğinin korunduğunu hatırlatarak İstiklal Caddesi'nin de aynı anlayışla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Tarihi yapıların ve kentsel görünümün yalnızca kurumların değil, vatandaşların da ortak sorumluluğunda olduğunu belirten Bektaş, "Şehir hepimize ait" diyerek tarihi dokunun korunması çağrısında bulundu.