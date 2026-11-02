Finlandiya Çevre Enstitüsü (SYKE) tarafından Saimaa Gölü'nde yürütülen üç yıllık bilimsel çalışma tamamlandı. Göl tabanına batırılan 1500 köknar ağacının, su altı ekosistemini ve canlı popülasyonunu doğrudan dönüştürdüğü tespit edildi.

2021 yılında başlatılan deney kapsamında araştırmacılar, altışar ve sekizerli gruplar halinde hazırlanan ağaçları tuğlalarla sabitleyerek yaklaşık iki metre derinliğe yerleştirdi. Çalışmayla, ağaç yapılarının su canlıları için sığınak ve besin kaynağı işlevi görüp göremeyeceği test edildi.

3 YILIN ARDINDAN CANLI POPÜLASYONUNDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Üç yıllık sürenin ardından sudan çıkarılan ağaçlar ve yerleştirildikleri bölgeler incelendi. Araştırma yöneticisi Kari-Matti Vuori, ağaçların bulunduğu noktalarda dipte yaşayan (bentik) canlı popülasyonunun 10 katına çıktığını bildirdi. Deney öncesi ve sonrasına ait numunelerin karşılaştırılması sonucunda, tür çeşitliliğinde de 5 kata varan artış kaydedildi.

YENİ BESİN KAYNAKLARI ORTAYA ÇIKTI

Araştırma sonuçlarına göre, ağaç yüzeylerinde gelişen mikrobiyal ve mantar toplulukları küçük dip organizmaları için yeni bir besin kaynağı oluşturdu. Bu organizmaların çoğalmasıyla birlikte bölgedeki besin zinciri genişledi.

Yöredeki balıkçılar da ağaçların bulunduğu alanlarda balık popülasyonunda belirgin bir yükseliş yaşandığını doğruladı.