Christmas Adası’nın konumu, küresel internet altyapısının temel parçalarından olan denizaltı kabloları açısından önem taşıyor. Ancak adada yürütülecek çalışmalarda milyonlarca kırmızı yengecin her yıl gerçekleştirdiği toplu göçün de dikkate alınması gerekiyor.

120 MİLYON YENGEÇ AYNI ANDA HAREKETE GEÇİYOR

Christmas Adası’nda yaşayan kırmızı yengeçler her yıl Ekim ile Aralık ayları arasında üremek amacıyla ormanlık alanlardan denize doğru göç ediyor. Milyonlarca yengecin aynı dönemde hareket etmesi, adadaki günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor. Göç döneminde yengeçlerin güvenli şekilde denize ulaşabilmesi için bazı yollar kapatılıyor ve trafik farklı güzergâhlara yönlendiriliyor. Yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı adada bu dönem, milyonlarca yengecin hareketine göre şekilleniyor.

GOOGLE BU ADAYI NEDEN SEÇTİ?

Google, küresel denizaltı kablo ağını genişletme çalışmaları kapsamında Christmas Adası’nı önemli bir ara nokta olarak belirledi. Planlanan Bosun kablosunun Avustralya ile Singapur arasında bağlantı sağlaması ve adanın da bu hattaki ara düğüm noktalarından biri olması öngörülüyor. Adanın coğrafi konumu, bağlantı rotalarının çeşitlendirilmesi ve tek bir hatta bağımlılığın azaltılması açısından değerlendiriliyor. Proje aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesindeki bağlantı altyapısının güçlendirilmesine yönelik daha geniş çalışmaların bir parçasını oluşturuyor.

ASIL ZORLUK YENGEÇLERİN GÖÇ DÖNEMİ

Denizaltı kablosunun adaya ulaştırılması yalnızca teknik çalışmaları kapsamıyor. Kablo güzergâhında gerçekleştirilecek kazı, makine kullanımı ve diğer faaliyetlerin kırmızı yengeçlerin doğal göç rotalarını etkilememesi gerekiyor. Bu nedenle çalışmaların zamanlaması ve uygulanacağı güzergâh önem taşıyor. Yetkililer ile şirketin, yengeçlerin üreme amacıyla denize ulaştığı dönemi engellemeyecek şekilde çalışma yürütmesi gerekiyor.

HER DİŞİ BİNLERCE YUMURTA BIRAKABİLİYOR

Kırmızı yengeçlerin yaşam döngüsünün en önemli aşamalarından birini denize gerçekleştirilen yıllık göç oluşturuyor. Dişi yengeçler denize ulaştıktan sonra binlerce yumurta bırakabiliyor ancak bunların yalnızca küçük bir bölümü gelişimini tamamlıyor. Bu nedenle her üreme dönemi adadaki yengeç popülasyonunun devamı açısından önem taşıyor. Denizaltı kablosu projesinde de çalışmaların bu doğal döngüyle uyumlu şekilde yürütülmesi planlanıyor.

KABLO PROJESİ NASIL UYGULANACAK?

Bosun kablosunun döşenmesi sırasında kullanılacak güzergâhların ve çalışma tarihlerinin adadaki çevresel koşullara göre belirlenmesi gerekiyor. Amaç, internet altyapısını genişletirken kırmızı yengeçlerin ormandan denize uzanan göç yollarının kesintiye uğramamasını sağlamak. Projenin tamamlanmasıyla Christmas Adası, Avustralya ile Singapur arasında uzanacak denizaltı bağlantısında ara noktalardan biri haline gelecek. Çalışmalar sırasında ise adanın 120 milyondan fazla kırmızı yengece ev sahipliği yapan doğal yapısı dikkate alınacak.