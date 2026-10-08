BD'de bir ev eşyası satışında yalnızca 30 dolara satın alınan tozlu bir tablo, New York'taki müzayedede 1 milyon 352 bin 600 dolara satıldı. Tabloyu bulan kişi, karanlık bir köşede fark ettiği imzanın ünlü sanatçı Gertrude Abercrombie'ye ait olduğunu anlayınca eserin peşine düştü.

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen bir miras satışında yalnızca 30 dolara satın alınan küçük bir yağlı boya tablo, New York'taki bir müzayedede 1 milyon 352 bin 600 dolara (yaklaşık 66 milyon 535 bin Türk Lirası) satıldı.

Freeman's müzayede evine göre satış, Amerikalı sanatçı Gertrude Abercrombie'nin bir eseri için şimdiye kadar ödenen en yüksek bedel oldu.

Karanlık bir köşede fark edildi

Freeman's'ın aktardığına göre tablo, ev eşyalarının satıldığı sırada karanlık bir köşede duruyordu ve diğer alıcıların dikkatini çekmemişti. Bir adam, tablonun koyu arka planında güçlükle seçilen "Abercrombie, '51" imzasını fark etti ve eseri 30 dolara satın aldı.

Alıcı, tablonun gerçekten Abercrombie'ye ait olup olmadığını araştırmaya başladı. CNN'in haberine göre, bu amaçla Milwaukee Sanat Müzesi'nde sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Burada serginin kataloğunda 1952 yılına ait bir gazete fotoğrafına rastladı. Fotoğrafta, satın aldığı tablonun orijinal çerçevesiyle birlikte yer aldığı ve eserde resmedilen gerçek deniz kabukları ile salyangoz kabuklarının da yanında sergilendiği görülüyordu.

Freeman's'ın Milwaukee'deki sergiye sponsor olması sayesinde tabloyu bulan kişi, daha sonra müzayede eviyle iletişime geçti. Sanat tarihçisi ve Gertrude Abercrombie uzmanı Susan Weininger'in yaptığı inceleme sonucunda eserin orijinal olduğu doğrulandı.

Tahminin beş katından fazla fiyata satıldı

Tablo için müzayede öncesinde 150 bin ila 250 bin dolar arasında bir değer biçildi. Açılış fiyatı ise 80 bin dolar olarak belirlendi.

Ancak açık artırmada çok sayıda alıcının yarışmasıyla fiyat hızla yükseldi. Sonunda tablo, 1 milyon 352 bin 600 dolara satıldı. Böylece eser, müzayede öncesindeki en yüksek tahminin beş katından daha fazla bir fiyata alıcı bulmuş oldu.

Abercrombie'nin kariyerinde önemli bir yere sahip

1909-1977 yılları arasında yaşayan Gertrude Abercrombie, Amerikan Sürrealizminin önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1951 tarihli "Belediye Meclis Üyesi Merriam'ın Kabukları" adlı eserde, arduvaz grisini andıran bir zemin üzerinde deniz ve salyangoz kabukları resmediliyor. Eserdeki koni biçimli kabuklardan biri ise koyu renkli bir duvara iplikle asılmış gibi tasvir ediliyor.

Kabuklar, Abercrombie'nin yaşadığı ve çalıştığı Chicago'nun Hyde Park semtindeki dönemin belediye meclis üyesine aitti.

CBS News'in aktardığına göre sanat uzmanları, bu tabloyu Abercrombie'nin kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriyor. Bunun nedeni, sanatçının sonraki eserlerinde sık sık kullanacağı çatlak kabuk motifinin ilk kez bu tabloda görülmesi.

Abercrombie'nin tabloyu, verdiği tıbbi hizmetler karşılığında bir doktora hediye ettiği belirtiliyor. Eser, doktorun ailesinin evinde yıllarca fark edilmeden kaldı. Ailenin mal varlığının satışı sırasında yeniden ortaya çıkan tablo, yıllar sonra 30 dolarlık bir alışverişten milyon dolarlık bir müzayede sonucuna ulaştı.