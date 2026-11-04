Dev yapının taşınması için özel taşıyıcı araçlar ve ağır yük kaldırma sistemleri kullanıldı. Hassas hesaplamalarla yürütülen işlem sayesinde köprünün bulunduğu alandaki çalışmaların daha kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.

12 ÖZEL TAŞIYICI PLATFORM KULLANILDI

Operasyon, Almanya'nın Erfurt kentindeki Schmidtstedter Knoten ulaşım kavşağında gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 yıldır kullanılan demiryolu köprüsünün, taşıyıcı çeliğinde oluşabilecek çatlak riski nedeniyle yenilenmesine karar verildi.

38 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki eski köprü, 1500 tonluk ağırlığına rağmen parçalanmadan kaldırıldı. Bunun için kendi kendine hareket edebilen 12 özel taşıyıcı platform kullanıldı.

Dev yapı, platformların üzerinde yavaşça ilerletilerek yakındaki çalışma alanına götürüldü. Köprü ancak taşınma işlemi tamamlandıktan sonra parçalara ayrıldı. Böylece söküm çalışmalarının demiryolu hattından uzakta yapılması sağlandı.

YENİ KÖPRÜLER MİLİMETRİK HASSASİYETLE YERLEŞTİRİLDİ

Eski köprünün yerine kurulacak iki yeni bölüm de demiryolu hattının yanında hazırlandı. Yaklaşık 850 ve 1000 ton ağırlığındaki bu bölümler, aynı özel taşıyıcı sistemle tek tek yerlerine götürüldü.

Yeni yapıların yerleştirilmesi sırasında milimetrik hassasiyetle çalışıldı. Köprü bölümlerinin mevcut destek noktalarına tam olarak oturması için taşıma işlemi kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Bu yöntem sayesinde dev köprülerin doğrudan demiryolu üzerinde inşa edilmesine gerek kalmadı. Yenileme çalışmalarının ardından tren seferleri yeniden başladı.