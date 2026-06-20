Fransız Donanması'na bağlı 714 borda numaralı Lafayette sınıfı fırkateyn "Guepratte", NATO görevi çerçevesindeki liman ziyareti kapsamında Marmaris'e geldi.

151 kişilik mürettebatıyla Albatros Marina'ya demirleyen savaş gemisinin üç gün boyunca marinada kalacağı belirtildi. Ziyaret süresince geminin yakıt, su ve gıda gibi lojistik ihtiyaçları karşılanırken, mürettebata da dinlenme imkânı sağlandı.

Karaya çıkan Fransız askerler, Marmaris'te alışveriş yaparak ilçenin turistik noktalarını ziyaret etti. Gemide görev yapan personel, daha önce de çeşitli görevler kapsamında Türkiye'ye geldiklerini belirterek, Türk halkının misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'den her zaman güzel anılarla ayrıldıklarını ifade eden mürettebat üyeleri, mevcut görevlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönmeden önce Türkiye'de üçüncü bir limanı daha ziyaret etmeyi planladıklarını, ancak bu limanın henüz belirlenmediğini söyledi.

Yetkililer, "Guepratte" fırkateyninin Türkiye'de ilk kez bir marinaya demirlediğini belirtti.