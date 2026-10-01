Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Bundaberg bölgesinde faaliyet gösteren SSS Strawberries çiftliği, 25. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte iki farklı Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. 19 Eylül’de gerçekleştirilen organizasyonda 1.522 kişi aynı anda çilek toplarken, bir katılımcı ise bir dakikada en fazla çilek yeme rekorunu kırdı.

1522 KİŞİ AYNI ANDA TARLAYA İNDİ

Dang ailesi tarafından yönetilen çiftlikteki kutlama için Avustralya'nın farklı bölgelerinden binlerce kişi Bundaberg’de bir araya geldi. Kırmızı tişörtleriyle tarladaki çilek sıralarını dolduran katılımcılara, başlangıç işaretinin ardından çilek toplamaları için beş dakikalık süre verildi.

Guinness kuralları gereği, rekorun geçerli sayılması için her katılımcının süre tamamlandığında en az bir olgun çilek toplamış olması şartı arandı. Denetimlerin ardından 1.522 katılımcının kriterleri başarıyla karşıladığı açıklandı. Böylece Mart 2017’de Japonya’nın Watari kasabasında 1.141 kişiyle kırılan önceki rekor geride bırakıldı.

BİR DAKİKADA 1,3 KİLOGRAM ÇİLEK TÜKETTİ

Etkinlik kapsamında ikinci bir rekor denemesi daha gerçekleştirildi. İsmi açıklanmayan bir Avustralyalı, bir dakika içinde 1,3 kilogramdan fazla çilek tüketerek alanındaki yeni rekorun sahibi oldu. Guinness Dünya Rekorları temsilcisi Sonia Ushirogochi, yapılan incelemelerin ardından her iki rekoru da resmi olarak tescilledi.

25 YILLIK AİLE İŞLETMESİNDEN TOPLU KATILIM DAVETİ

Çiftliğin yöneticilerinden Toan Nguyen, etkinliğin temel amacının hem işletmenin 25. yılını kutlamak hem de taze meyve tüketimini teşvik etmek olduğunu belirtti. Anneleri Gem Nguyen ve yedi kardeş tarafından işletilen SSS Strawberries yönetimi, organizasyonu "birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla toplulukla iç içe kutlamayı hedeflediklerini ifade etti.