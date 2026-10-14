ABD piyasalarının odağında bugün açıklanacak eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Kritik veri, Türkiye Saati ile 15.30'da yayımlanacak. Wall Street Journal'ın 14 dev yatırım bankasıyla gerçekleştirdiği anket, piyasa beklentilerini ortaya koydu.

Ankete göre ABD'de eylül ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,6 artış kaydetmesi ve yıllık enflasyonun yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Bu beklentinin arkasındaki temel etken, galon başına ortalama 4,30 doları aşarak dönem rekoru kıran benzin fiyatları olarak gösteriliyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Piyasa dikkati, manşet verideki yükselişten ziyade oynak kalemlerden arındırılmış çekirdek TÜFE verisindeki yavaşlamaya çevirmiş durumda. Analizlere göre çekirdek TÜFE'nin aylık artış hızının yüzde 0,29'dan yüzde 0,22'ye gerilemesi ve yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde yatay kalması bekleniyor.

Kurumların aylık çekirdek enflasyon tahminleri yüzde 0,16 (Deutsche Bank) ile yüzde 0,24 (Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley) bandında çeşitlilik gösteriyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yarısı yıllık çekirdek verinin yüzde 2,5'e ulaşacağını, diğer yarısı ise yüzde 2,4 seviyesinin korunacağını öngörüyor.

Barclays ve Morgan Stanley analistleri, ağustos ayında kablosuz iletişim hizmetlerindeki sert artışın çekirdek enflasyona yaklaşık 0,1 puanlık yukarı yönlü katkı sağladığını, bu etkinin eylül verisinde kısmen tersine dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Manşet enflasyondaki ivmelenmenin halihazırda fiyatlanmış olması nedeniyle piyasa tepkisinin çekirdek verinin yönlendirmesiyle şekillenmesi öngörülüyor.

PİYASALARA ETKİSİ NE OLUR?

Açıklanacak veri sonrası çekirdek enflasyonun beklentiler paralelinde yavaşlaması durumunda, ABD Doları ve tahvil faizlerindeki gevşemeyle birlikte ons altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivmelenme yaşanması bekleniyor. Aynı olumlu senaryoda, faiz baskısının hafiflemesiyle risk iştahı artacak ve başta Wall Street olmak üzere küresel borsalarda alıcılı bir seyir öne çıkacak.

Aksine, çekirdek TÜFE’nin beklentileri aşarak enflasyonda katılık işaretleri sunması halinde, ABD Merkez Bankası’nın şahin duruşunu sürdüreceği algısı güçlenecek. Yüksek faiz beklentisinin yeniden satın alınacağı bu olumsuz senaryoda ise güçlenen dolar endeksi ve tırmanan tahvil getirileri, hisse senedi piyasaları ile altın üzerinde sert bir satış baskısı oluşturabilir.

Dolayısıyla piyasaların varlık bazındaki nihai yönü, manşet veriden ziyade çekirdek enflasyonun sunacağı tablonun netleşmesiyle şekillenecek.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.