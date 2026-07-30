1984 yılında hizmete giren USS Georgia, ilk olarak Trident balistik füzeleri taşıyan nükleer denizaltı olarak kullanıldı. Daha sonra gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarıyla güdümlü füze denizaltısına çevrilen platform, 154 Tomahawk seyir füzesi taşıyabilecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Denizaltıda ayrıca özel kuvvet personeli ve görev ekipmanları için ek bölümler oluşturuldu.

2028 YILINDA HİZMETTEN ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

ABD Donanması'nın 30 yıllık gemi inşa planına göre USS Georgia'nın 2028 yılında hizmetten çıkarılması planlanıyor. Aynı yıl Ohio sınıfındaki USS Michigan'ın da filodan ayrılması öngörülürken, USS Ohio ve USS Florida'nın ise daha önce hizmetten çekilmesi planlanıyor.

Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltılarının yerine Virginia Block V sınıfı saldırı denizaltıları görev yapacak. Bu geçiş süreci, ABD Donanması'nın mevcut filo planlamasının bir parçası olarak yürütülüyor.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ

USS Georgia, Soğuk Savaş döneminde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı olarak inşa edildi ve 1984 yılında hizmete alındı. 2005-2007 yılları arasında yürütülen dönüşüm programıyla güdümlü füze denizaltısına çevrilen platform, daha sonraki görevlerinde Tomahawk seyir füzeleri ve özel kuvvet operasyonları için kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlendi.