1892 yılında faaliyete geçen madende çıkarılan yüksek kaliteli kömür, işleme tesislerinden geçirildikten sonra tünelleri ve köprüleri aşan demir yolu ağıyla Hint Okyanusu kıyısındaki limana taşınıyordu. Böylece üretimden ihracata kadar tüm süreç tek bir altyapı sistemi üzerinden yürütülüyordu.

DAĞLARIN ORTASINA DEV SANAYİ AĞI KURDULAR

Ombilin'de kömür üretimi 1892 yılında başladı. Proje kapsamında derin yer altı galerileri, kömür yıkama ve işleme tesisleri, enerji altyapısı, bakım atölyeleri ve madenciler için planlı bir yerleşim alanı inşa edildi. Binlerce kişinin yaşadığı bu yerleşimde konutların yanı sıra okul, sağlık merkezi ve sosyal tesisler de bulunuyordu.

Dönemin teknolojisiyle geliştirilen sistem, yalnızca kömür çıkarmaya değil, çıkarılan kömürün en kısa sürede limana ulaştırılmasına odaklandı. Bu nedenle maden, demir yolu ve liman tek bir üretim zinciri olarak planlandı.

MADENLER KAPANDI, DEMİR YOLU KALDI

Ombilin'de kömür üretimi zamanla azaldı ve ticari faaliyetler 2002 yılında sona erdi. Ancak maden sahasının önemli bölümleri, demir yolu hattı ve tarihi yapılar günümüze kadar korundu. Bölgede bugün eski sanayi altyapısını tanıtan müzeler bulunurken, demir yolu hattının turizm amacıyla yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.