Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında tesisin ayda 50 bin adet 155 milimetrelik top mermisi üretmesi planlanıyor. Bu üretim miktarı, ABD'nin aylık 100 bin mermi üretme hedefinin yaklaşık yarısını tek başına karşılayacak.

MERMİLERİN SON ÜRETİM AŞAMASI BU TESİSTE TAMAMLANACAK

Camden'daki tesis, top mermilerinin üretim zincirindeki son aşamayı üstlenecek. Burada daha önce üretilen metal mermi gövdelerine patlayıcı doldurulacak, diğer parçalar monte edilecek ve mühimmat sevkiyata hazır hale getirilecek.

Tesiste kullanılan otomasyon sistemleri ve dijital kalite kontrol teknolojilerinin, hem üretim hızını artırması hem de üretim sürecini daha güvenli ve verimli hale getirmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni nesil hava soğutma sistemi sayesinde patlayıcının kürlenme sürecinde su tüketiminin de azaltılması amaçlanıyor.

HEDEFLERİ AYLIK 100 BİN MERMİ ÜRETİMİ

ABD Ordusu, 2022'den bu yana 155 milimetrelik top mermisi üretimini artırmak için kapsamlı yatırımlar yapıyor. Yeni Camden tesisi de bu planın en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Yetkililer, tesisin tam kapasiteye ulaşmasının ardından ülke genelindeki aylık üretimin 100 bin adet 155 milimetrelik top mermisine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Bu artışın, hem ABD ordusunun ihtiyaçlarını karşılaması hem de müttefik ülkelere yapılacak sevkiyatlara destek sağlaması amaçlanıyor.