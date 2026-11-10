Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, özel hayatına ilişkin gelişmelerle gündeme geldi. Eşine sadık kalmadığını açıklayan milyarder iş insanının itirafı, boşanma ihtimalini de beraberinde getirdi. Olası bir ayrılık durumunda eşi Lori Huang'ın milyarlarca dolarlık servet üzerinde hak sahibi olabileceği konuşuluyor.

Forbes'un hesaplamalarına göre Jensen Huang'ın toplam serveti yaklaşık 155,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Nvidia'nın en büyük hissedarı olan Huang'ın servetinin önemli bir bölümü, şirketteki yaklaşık yüzde 3,5'lik payından oluşuyor.

Eşine sadık kalmadığını açıkladı

Jensen Huang, pazar günü Nvidia çalışanlarına gönderdiği açıklamada eşine sadık kalmadığını kabul etti. Yaşananlar nedeniyle eşi ve çocuklarının incindiğini belirten Huang, davranışlarının hiçbir mazereti olmadığını ifade ederek ailesinden özür diledi.

Milyarder iş insanı, açıklamasında yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlendiğini ve ailesinin güvenini yeniden kazanmayı umduğunu da dile getirdi.

Huang'ın bu itirafı, eşi Lori Huang ile evliliğinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Ancak çiftin boşanma kararı aldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Lori Huang da konu hakkında henüz kamuoyuna konuşmadı.

Boşanırsa servetinin yarısı eşine kalabilir

Olası bir boşanma durumunda en çok merak edilen konulardan biri de Jensen Huang'ın milyarlarca dolarlık servetinin nasıl paylaşılacağı.

Kaliforniya'da geçerli olan ortak mülkiyet kurallarına göre, evlilik süresince edinilen mal varlığı boşanma halinde kural olarak eşler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Bu kapsamda evlilik sırasında elde edilen gelirler, hisse senetleri, gayrimenkuller ve diğer yatırımlar da paylaşımın konusu olabiliyor.

Bu kural, Jensen Huang'ın Nvidia hisseleri ve şirketten elde ettiği gelirler açısından da önem taşıyor. Dolayısıyla çiftin boşanması halinde Lori Huang, eşinin servetinin önemli bir bölümü üzerinde hak iddia edebilir.

Forbes'un değerlendirmesine göre Lori Huang'ın alabileceği tutar 75 milyar doları aşabilir. Ancak bu miktar kesinleşmiş bir boşanma tazminatı değil, mevcut servet üzerinden yapılan olası bir hesaplama.

Evlilik sözleşmesi olup olmadığı bilinmiyor

Paylaşılacak mal varlığının miktarını belirleyecek en önemli ayrıntılardan biri ise çiftin evlilik sözleşmesi imzalayıp imzalamadığı.

Jensen ve Lori Huang'ın evlilik öncesinde veya evlilik sırasında mal varlıklarının paylaşımını düzenleyen bir anlaşma yapıp yapmadığı bilinmiyor. Böyle bir sözleşmenin bulunması, boşanma halinde uygulanacak paylaşımın değişmesine neden olabilir.

Ayrıca hangi varlıkların ortak, hangilerinin kişisel mülk sayılacağı da nihai hesaplamada belirleyici olacak. Bu nedenle Lori Huang'ın alabileceği kesin tutar şu aşamada bilinmiyor.

Bezos ve Gates'in boşanma süreçleri yeniden gündemde

Olası bir Huang boşanması, daha önce milyarderlerin gerçekleştirdiği yüksek tutarlı mal paylaşımı anlaşmalarını da akıllara getirdi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile MacKenzie Scott'ın 2019 yılında sonuçlanan boşanmasında Scott'a yaklaşık 36 milyar dolar değerinde Amazon hissesi devredilmişti.

Bill Gates ile Melinda French Gates'in 2021 yılında sonuçlanan boşanmasının ardından da Melinda French Gates'e milyarlarca dolarlık varlık aktarılmıştı. Bill Gates'in, eski eşinin hayırseverlik çalışmalarına destek amacıyla en az 12,5 milyar dolar kaynak sağladığı da biliniyor.

Jensen Huang'ın boşanıp boşanmayacağı henüz belli değil. Ancak yaklaşık 155 milyar dolarlık serveti ve Kaliforniya'daki mal paylaşımı kuralları, olası bir ayrılığı dünyanın en büyük boşanma anlaşmalarından biri haline getirebilir.