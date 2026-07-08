Yaklaşık 156 milyon ABD doları bütçeyle yürütülen projede, dünyanın en büyük üç kollu ekskavatörü kullanılarak deniz tabanına tonlarca ağırlıkta devasa beton bloklar yerleştiriliyor. "Okyanustaki duvar" olarak adlandırılan bu bariyer, limanın yıl boyunca kesintisiz ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesini amaçlıyor.

HANSTHOLM LİMANDAKİ DEV DALGAKIRAN NASIL İNŞA EDİLİYOR?

Kuzey Denizi'nen açık tahribatına doğrudan maruz kalan Hanstholm Limanı'ndaki yapı, düz bir beton duvardan ziyade dalgaların gücünü liman havzasına ulaşmadan kırmak üzere tasarlanmış bir bariyer işlevi görüyor. 396 metre uzunluğundaki ana iskelenin inşası; yeni rıhtımların oluşturulması, tarama çalışmaları ve liman işletme alanlarının genişletilmesi hedefleriyle entegre şekilde yürütülüyor.

Projenin operasyonel sürecinde merkezi rol oynayan üç kollu dev ekskavatör, dönme merkezinden 34 metre uzaklığa kadar erişim sağlayabiliyor. Bu teknik kabiliyet sayesinde makine suya girmek zorunda kalmadan ağır beton blokları kıyı kenarının çok ötesine, deniz tabanına katmanlar halinde milimetrik hassasiyetle konumlandırabiliyor.

DEV BETON BLOKLAR HANGİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP?

Mühendislik planlamasına göre dalgakıranın inşasında yüz binlerce ton kayadan oluşan sağlam bir temel çekirdek kullanılıyor. Bu taş temelin üzerine yerleştirilen ve birbirine kenetlenecek şekilde tasarlanan binlerce özel şekilli beton blok, dalga enerjisini dağıtarak yapının on yıllarca dayanmasını sağlıyor.

Yapının Kuzey Denizi'nin en sert vurduğu açık bölümlerinde, ağırlıkları 30 ile 33 ton arasında değişen 175 adet özel beton blok tercih ediliyor. Ekskavatör vasıtasıyla hesaplanmış pozisyonlara yerleştirilen bu devasa modüller, yüksekliği 8 metreyi aşan dalgaların ve şiddetli fırtınaların yaratacağı çekim kuvvetine karşı mukavemet gösteriyor.

PROJENİN MALİYETİ VE KIYI KORUMASINDAKİ REKORLAR NELER?

Toplam maliyeti 156 milyon doları bulan dalgakıran yatırımı, sadece liman giriş kanalını ve havzalarını korumakla kalmayıp bölge ekonomisinin büyümesini de destekliyor. Artırılan su derinliği sayesinde daha büyük tonajlı gemilerin geçişine imkan tanınırken; balıkçılık, kargo elleçleme ve enerji projelerinin genişlemesi hedefleniyor.