Brezilya'nın Balneário Camboriú kentinin Barra Norte bölgesinde inşa edilecek "Kuzey Kulesi" adlı yeni gökdelen, sıra dışı mimari boyutlarıyla dikkat çekiyor. 157 metre yüksekliğinde ve 49 katlı olarak tasarlanan konut projesi, yaklaşık 9,8 metrelik genişliğiyle adeta bir minibüsün uzunluğu kadar bir alana oturacak. 78 daireli bu kule, kentin kıyı şeridindeki şiddetli rüzgarlara karşı yapısal güvenliğini doğrulamak amacıyla Kanada'da rüzgar tüneli simülasyonlarına tabi tutulacak.

Western Üniversitesi bünyesindeki Sınır Tabakası Rüzgar Tüneli Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek testler, sadece kulenin dayanıklılığını değil, üst katlardaki salınımların bina sakinlerinin konforunu etkileyip etkilemeyeceğini de ölçecek.

Yan rüzgarlara ve çevredeki kentsel dokunun oluşturduğu hava akımlarına karşı aerodinamik olarak incelenecek olan kule, zemin stabilitesini sağlamak için 30 metre derinliğe inen burgulu kazık temeller üzerine inşa edilecek.