Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde sahile yalancı katil balinalar vurmaya çalıştı. 157 tanesi karaya vururken, sadece 90 tanesi hayatta kalabildi. Karaya vurmalarının nedeniyse henüz bilinmiyor.
KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kafatasının katil balinaya benzemesinden dolayı yalancı katil balina ismi verilen canlılar, Avustralya'da karaya vurdu. Avustralya Doğal Kaynaklar ve Çevre Birimi, balinaları kurtarmak için tüm yolların tükendiğini ifade etti.
ÖTENAZİ YAPILACAK
24 ila 48 saat önce kıyıya vuran balinalar için kurtarma çalışmaları devam ederken, koşulların elverişsizliğinden dolayı bu durumun zorlaştığı belirtildi. Balinaları okyanusla buluşturmanın yolunu arayan yetkililer, canlıların acı çekmemesi ötenazi yapılacağını da söyledi.
Kıyıya vuran 157 balinanın 90'nın hayatta olduğu tahmin ediliyor