Son dünya şampiyonu Arjantin'in sahne alacağı, Avrupa'nın dev ekibi Fransa'nın ise Afrika'nın güçlü temsilcisi Senegal ile kozlarını paylaşacağı bu gece, Türkiye'deki futbolseverleri uykusuz bırakacak. Üstelik bu dev müsabakaların tamamı canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Turnuvada gecenin geride kalan sonuçları ve sabaha kadar sürecek 16 Haziran 2026 Salı maç programı şu şekildedir:

Suudi Arabistan: 1 – Uruguay: 1 (Maç Sonucu)

İran: 2 – Yeni Zelanda: 2 (Maç Sonucu)

16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gece yarısı maç programı

Günün en kritik karşılaşması Prime Time kuşağında başlarken, gece yarısı ve sabaha karşı oynanacak maçların kronolojik saatleri ve yayınlanacağı kanallar:

22:00 | Fransa – Senegal 📺 Yayın Kanalı: TRT 1 (Günün en büyük kapışması)

01:00 | Irak – Norveç 📺 Yayın Kanalı: TRT Spor (Gece yarısı mesaisi)

04:00 | Arjantin – Cezayir 📺 Yayın Kanalı: TRT 1 (Son Şampiyon sahada)

07:00 | Avusturya – Ürdün 📺 Yayın Kanalı: TRT 1 (Sabahın ilk ışıklarında)