Denver Uluslararası Havalimanı’nda 1995 yılında faaliyete geçen otomatik bagaj ayıklama sistemi, 10 yıllık işletim sürecinin ardından 2005 yılı itibarıyla tamamen sökülerek yerini geleneksel manuel taşıma sistemine bıraktı.

TRANSFER SÜRESİNİ 20 DAKİKANIN ALTINA İNDİRMEK İÇİN İNŞA EDİLECEKTİ

53 mil karelik alana kurulan havalimanında bagaj transfer sürelerini 20 dakikanın altına indirmek amacıyla tasarlanan proje, 193 milyon dolar bütçe ile BAE Automated Systems şirketine ihale edildi. Sistem altyapısı; 30 kilometrelik yeraltı tünel ağı, 5.000 optik sensör, 55 ağ bağlantılı bilgisayar ve binlerce raylı araçtan oluşacak şekilde planlandı. Normal koşullarda 4 yıl olarak öngörülen geliştirme ve teslimat süreci ise 2 yıla sıkıştırılarak takvime bağlandı.

CİDDİ ARIZALAR MEYDANA GELDİ

Sistemin kamuya açık testlerinde ve işletim aşamalarında ciddi arızalar meydana geldi. Deneme süreçlerinde araç çarpışmaları, bagajların raylardan düşerek hattı tıkaması ve valizlerin zarar görmesi gibi sorunlar tespit edildi. Bu teknik aksaklıklar nedeniyle başlangıçta Ekim 1993 olarak planlanan havalimanı açılışı 16 ay ertelenerek Şubat 1995 tarihinde gerçekleşebildi.

16 AYDA GÜNDE 1 MİLYON DOLAR ÇÖPE GİTTİ

Havalimanının kapalı kaldığı 16 aylık dönemde, tahvil borç faizleri ve altyapı giderleri kapsamında günlük 1 milyon ila 1,1 milyon dolar arasında ek maliyet oluştu. Gecikmenin toplam maliyeti yaklaşık 500 ila 560 milyon dolar olarak kaydedildi. Sistem, havalimanının 3 ana salonunu bağlama hedefinin aksine yalnızca tek bir terminalde ve sadece giden uçuşlar için devreye alınabildi. Havalimanı yönetimi açılışı gerçekleştirebilmek amacıyla eş zamanlı olarak geleneksel manuel bir yedek sistemi çalıştırmak zorunda kaldı.

TAMAMEN DEVRE DIŞI KALDI

Sistemi kullanan tek havayolu şirketinin yüksek bakım giderlerini gerekçe göstererek hattan çekilmesinin ardından, havalimanı yönetimi 2005 yılında otomatik altyapıyı tamamen devre dışı bıraktı. Alınan karar doğrultusunda otomasyon tesisatının sökümü tamamlandı ve havalimanı genelinde bagaj hizmetleri yürüyen bantlar ile personel eşliğinde sunulmaya başlandı.