Finlandiya Turizm Ofisi (Visit Finland), dünyanın farklı ülkelerinden seçilecek 16 bekar kişiye uçak bileti, konaklama, yemek ve etkinlik giderleri dahil dört günlük ücretsiz seyahat imkanı sunacağını duyurdu. "Finnish Dinner Date" adı verilen program kapsamında seçilen kişiler, ülkenin önde gelen şeflerinin hazırladığı özel akşam yemeklerine ve yerel kültür etkinliklerine hiçbir ücret ödemeden katılacak.

PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ ŞEHİRLER ZİYARET EDİLECEK?

9-19 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahat için seçilen 16 kişi, sekizer kişilik iki ayrı gruba ayrılacak. Gruplardan biri başkent Helsinki'yi, diğeri ise göller bölgesinde yer alan Tampere şehrini ziyaret edecek. Katılımcılar gidecekleri kenti kendileri belirleyemeyecek; destinasyon ataması katılım onayı verildikten sonra doğrudan organizasyon tarafından yapılacak. Dört günlük program boyunca şehir turlarının yanı sıra açık hava etkinlikleri, geleneksel sauna deneyimleri ve yerel kültürü tanıtan atölyeler düzenlenecek.

ÖZEL AKŞAM YEMEĞİ VE ŞEF MENÜLERİ

Programın ana faaliyetini her gruptaki sekiz uluslararası katılımcıya iki Finlandiyalı bekarın eşlik edeceği özel akşam yemeği oluşturuyor. Toplam 10 kişinin bir araya geleceği yemekler için menüler ülkenin tanınmış şefleri tarafından hazırlanacak. Helsinki'deki menüyü Café Savoy'un baş şefi Adela Kinnunen, Tampere'deki menüyü ise Bocuse d'Or temsilcisi Henri Tikkanen hazırlayacak. Organizatörler, etkinliğin bir çöpçatanlık faaliyeti olmadığını ve katılımcılara romantik bir ilişki garantisi verilmediğini bildirdi.

ÜCRETSİZ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa katılmak isteyen adayların İngilizce olarak çekecekleri kısa bir video ile başvuru yapması gerekiyor. Hazırlanan videoda "Bir akşam yemeği randevusunda hangi yemekleri sunardınız ve neden?" sorusuna yanıt verilmesi şart koşuluyor. Çekilen içerik Instagram, TikTok veya YouTube üzerinden #FinnishDinnerDate etiketiyle paylaşılacak ve Visit Finland'ın resmi hesabı etiketlenecek. Başvuru formuna video bağlantısının eklenmesiyle süreç tamamlanacak. Seçimler videoların yaratıcılığı, özgünlüğü ve anlatım tarzına göre yapılacak.

SON BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Adaylar program için yalnızca tek bir başvuru hakkına sahip bulunuyor. Başvurular 10 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 12.59'da sona erecek. Programa kabul edilen 16 kişiye doğrudan bilgilendirme yapılacak ve kazanan isimler 1 Aralık 2026 tarihinde resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulacak.