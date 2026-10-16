Ay’ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte atmosfer daha ciddileşiyor, sorumluluklar ve somut hedefler öne çıkıyor, ancak Ay geçer geçmez Balık burcundaki Neptün ile sert (kare) bir açı kurduğu için günün ilk yarısında zihinsel sis, belirsizlikler, hayal kırıklıkları ve odaklanma güçlüğü yaşanabilir.

Mantık ve gerçekçilik ararken kendimizi aldanmalara, yanlış değerlendirmelere veya duygusal kararsızlıklara açık bulabiliriz. Bugün önemli kararlar alırken iki kez düşünmek ve detayları iyice gözden geçirmek şart.

Koç

Kariyeriniz ve hedefleriniz ön planda ancak ne yöne gideceğiniz konusunda kafanız karışabilir. Bilinçaltınızdaki korkular veya gizli durumlar iş hayatınızda yanlış kararlar almanıza neden olabilir; somut adımları ertelemekte fayda var.

Boğa

Uzak hedefler, eğitim veya seyahat planlarınızda belirsizlikler oluşabilir. Sosyal çevrenizden veya arkadaşlarınızdan aldığınız bilgilere hemen güvenmeyin; beklentilerinizi gerçekçi bir zeminde tutmaya çalışın.

İkizler

Maddi konular, borçlar ve ortaklı finansal meselelerde kafa karışıklığı yaşanabilir. Kariyerinizle ilgili beklentileriniz bütçenizle uyuşmayabilir, finansal risk almaktan ve gözü kapalı imza atmaktan uzak durmalısınız.

Yengeç

İkili ilişkiler ve ortaklıklarda sisli bir hava hakim. Partnerinizin ya da ortağınızın davranışlarını yanlış yorumlamaya meyil edebilirsiniz. İnançlar veya vizyon farklılıkları yüzünden ilişkileri idealize etmekten ya da hemen kestirip atmaktan kaçının.

Aslan

Günlük işlerinizi ve sorumluluklarınızı yoluna koymak isterken odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; sağlığınızı ve enerjinizi tüketebilecek belirsiz durumlara dikkat edin.

Başak

Aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz veya çocuklarla ilgili konularda netleşmek zorlaşabilir. İlişkilerinizde partnerinizi gözünüzde büyütüp sonrasında hayal kırıklığına uğrama riskine karşı ayaklarınızı yere sağlam basmalısınız.

Terazi

Ev, aile ve yuva konularında sorumluluklar artarken iş ortamınızdaki karmaşalar veya belirsizlikler modunuzu düşürebilir. Aile içi iletişimde net olmaya çalışın, alınganlıklara ve kafa karışıklıklarına prim vermeyin.

Akrep

Yakın çevre, kardeşler ve iletişim trafiğinizde zihinsel sis hakim. Yakınlarınızın duygusal durumları veya karmaşık meseleleri zihninizi bulandırabilir. Önemli anlaşmalar ve kararlar için gökyüzünün netleşmesini beklemek en iyisi.

Yay

Maddi kaynaklarınız ve bütçeniz gündemde. Ailevi harcamalar veya evle ilgili konularda hesapta olmayan durumlar doğabilir. Finansal konularda dalgınlıklara, dolandırıcılıklara ve gereksiz harcamalara karşı gözünüzü açık tutun.

Oğlak

Ay sizin burcunuza geçer geçmez Neptün ile çatışıyor. İçsel olarak kendinizi ifade etmekte, hedeflerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizin yönlendirmeleri kafanızı karıştırabilir; bugün sezgilerinizle mantığınızı dengelemelisiniz.

Kova

Bilinçaltı, gizli korkular ve içe çekilme arzusu yüksek. Arka planda dönen işler veya maddi konulardaki belirsizlikler zihninizi yorabilir. Ruhsal olarak dinlenmeye vakit ayırın, önemli kararları birkaç gün erteleyin.

Balık

Sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız ön planda, ancak kendi hayalleriniz ile gerçekler arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde fedakarlık yaparken kendi sınırlarınızı korumayı unutmamalısınız.