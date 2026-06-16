Son dünya şampiyonu Arjantin'in sahne alacağı, Avrupa'nın dev ekibi Fransa'nın ise Afrika'nın güçlü temsilcisi Senegal ile kozlarını paylaşacağı bu gece, Türkiye'deki futbolseverleri uykusuz bırakacak. Üstelik bu dev müsabakaların tamamı canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte turnuvada gecenin geride kalan sonuçları ve sabaha kadar sürecek 16 Haziran 2026 Salı maç programı:

Günün Tamamlanan maçları

Suudi Arabistan: 1 – Uruguay: 1 (Maç Bitti)

İran: 2 – Yeni Zelanda: 2 (Maç Bitti)

Bu akşam ve gece yarısı ekran başına

Günün en kritik karşılaşması Prime Time'da başlarken, 16 Haziran'ı 17 Haziran Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı ve sabaha karşı oynanacak maçların saatleri ve kanalları kronolojik olarak şu şekilde:

22:00 | Fransa – Senegal 📺 Yayın Kanalı: TRT 1 (Günün en büyük kapışması!)

01:00 | Irak – Norveç 📺 Yayın Kanalı: TRT Spor (Gece yarısı mesaisi)

04:00 | Arjantin – Cezayir 📺 Yayın Kanalı: TRT 1 (Son Şampiyon sahada, sabaha karşı)

07:00 | Avusturya – Ürdün 📺 Yayın Kanalı: TRT 1 (Sabahın ilk ışıklarında)