İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, sosyal medya platformları üzerinden verdikleri ilanlarla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilere kullandıran ve kamuoyunda “hesapçı” olarak bilinen kişileri temin eden şüpheliler belirlendi.

Şüphelilerin, hesap sahipleriyle görüşmeler organize ederek banka bilgilerini “atıcı” olarak adlandırılan kişilere ilettiği ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların bu hesaplara aktarılmasını sağladığı tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, himayeleri altındaki hesapçılar aracılığıyla hesaplara yatırılan haksız kazancı bankalardan nakit olarak çektirdikleri ya da kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri anlaşıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.