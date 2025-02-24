İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “Gürz-47" operasyonlarında; 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; IŞİD terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."