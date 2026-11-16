Koç

Zihnindeki projeleri hayata geçirmek için harika bir gün! Sosyal çevreler, arkadaş grupları ve geleceğe yönelik planlar ön planda. Ancak Ay-Merkür karesi, yakın arkadaşlarla ya da grup içinde ufak tefek yanlış anlaşılmalara açık, biraz daha sakin olmaya çalış.

Boğa

Kariyerin ve hedeflerin odak noktan. Retroların bitişiyle iş hayatındaki tıkanıklıklar çözülmeye başlıyor. Bugün otorite figürleriyle iletişimde veya iş yükünü yönetirken biraz keskin dilli olmamaya dikkat et; yanlış anlaşılmalara karşı esnek kalmak kazandırır.

İkizler

Ufukları genişletme, eğitim, seyahat veya yurtdışı bağlantılı işler için harika bir enerji var. Yönetici gezegeninin aldığı bu kare, uzaklardaki insanlarla iletişimde bazı pürüzler yaratabilir. Bilgileri teyit etmeden büyük kararlar alma.

Yengeç

Ortaklaşa kazançlar, krediler, borçlar veya derin psikolojik konular gündeminde. Retroların bitmesi mali konularda rahat bir nefes almanı sağlıyor. Ancak finansal kararlar alırken zihinsel olarak fazla dağılabilirsin, detayları iki kez kontrol et.

Aslan

İlişkiler ve ortaklıklar alanında hareketli bir gün. Karşındaki kişinin söylediklerini kendi iç dünyanda farklı yorumlamaya meyilli olabilirsin. Retroların bitişi ilişkilerdeki buzları eritmek için güzel bir fırsat; net ve dürüst iletişim her şeyi çözer.

Başak

Günlük rutinlerin, çalışma ortamın ve sağlığın odak noktasında. İş arkadaşlarınla iletişimde ufak tefek sürtüşmeler yaşanabilir; eleştirel yaklaşımın yanlış anlaşılabilir. Retroların bitmesiyle projelerinde hız kazanıyorsun, temponu iyi ayarla.

Terazi

Aşk hayatın, yaratıcılığın ve keyif aldığın konular hareketleniyor. Retroların bitişiyle kalbini ve zihnini yeni ilhamlara açıyorsun. Gün içindeki kare açı, eski bir konu ya da aşkla ilgili zihinsel bir takıntı getirebilir, akışta kalmaya çalış.

Akrep

Ev, aile ve içsel huzurla ilgili konular ön planda. Retroların bitmesi ev içindeki düzenlemeleri ve aile bağlarını olumlu yönde destekliyor. Merkür burcundayken aldığın bu kare, geçmişteki bazı konuları zihninde fazlaca kurcalamana neden olabilir; bugüne odaklan.

Yay

İletişim, yakın çevre, seyahatler ve kardeşlerle olan ilişkiler yoğunlaşıyor. Zihnin son derece aktif ve hızlı çalışıyor. Retroların bitişiyle seyahat planları ve eğitimle ilgili işlerin hız kazanıyor; ancak aceleci kararlar ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli ol.

Oğlak

Maddi konular, gelirler ve sahip olduğun değerler gündeminde. Retroların bitmesi finansal konulardaki tıkanıklıkları çözüyor. Ay-Merkür karesi, harcamalar veya bütçe konusunda zihnini biraz karıştırabilir, fevri alışverişlerden kaçınmakta fayda var.

Kova

Ay burcunda seyrederken içsel olarak yenilenmiş ve özgür hissettiğin bir gün! Retroların bitişi de kişisel projelerin için sana yeşil ışık yakıyor. Ancak Ay ile Merkür arasındaki sert açı, duygularını ifade ederken çevrene karşı biraz mesafeli veya sert algılanmana yol açabilir.

Balık

İç dünyan, sezgilerin ve biraz da arka planda dönen olaylar odak noktan. Retroların bitmesi rüyalarını, ruhsal dengeni ve enerjini rahatlatıyor. Zihinsel olarak biraz yorgun hissedebilirsin; bugün büyük kararlar almak yerine dinlenmeye ve iç sesini dinlemeye odaklan.