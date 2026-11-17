Televizyon ekranlarında pazartesi akşamının rekabeti sona erdi. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ATV'nin yeni yapımı Altı Üstü İstanbul ve diğer programların reyting performansı belli oldu. Üç izleyici kategorisinde de ilk sırayı alan yapım merak konusu oldu.

16 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Kasım Pazartesi gününe ait Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, üç kategoride de birinci sıraya yerleşerek zirvedeki yerini korudu.

ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisi üç kategoride de ikinci olurken Uzak Şehir'in özet bölümü üçüncü sırada yer aldı.